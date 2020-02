Tim Cook está otimista sobre controle do Coronavírus; estaria a WWDC 2020 ameaçada?

Como está a sua expectiva para o controle do surto de Coronavírus (COVID-19) na China? Será que as autoridades conseguirão conter a doença no curto prazo? Eu não sei você, mas o CEO da Apple está confiante.

Em uma entrevista realizada em Birmingham (Alabama, Estados Unidos) para a Fox Business, na qual lançou iniciativas de educação em direitos civis e de codificação junto à organização EdFarm (mais sobre isso em breve aqui no MacMagazine), Tim Cook foi perguntado sobre o impacto comercial do Coronavírus nos negócios.

Eis sua resposta:

Me parece que a China está controlando o Coronavírus. Você olha os números diminuindo dia após dia, por isso estou muito otimista — do lado dos fornecedores, temos fornecedores — você sabe, o iPhone é construído em todos os lugares no mundo, temos componentes-chave vindos dos Estados Unidos, peças vindas da China e assim por diante. Quando você olha para as peças que são feitas na China, reabrimos fábricas para que as fábricas trabalhem em condições de abertura, elas estão reabrindo.

Ações da Apple despencando

As coisas podem até estar melhorando, mas o mercado financeiro não está de bom humor. Para termos uma ideia, a queda de hoje da $AAPL foi de 6,54%.

Para termos uma noção do prejuízo, apenas hoje a Maçã perdeu aproximadamente US$100 bilhões em valor de mercado — agora, as ações estão no mesmo patamar que estavam há quase três meses.

Ela, é claro, não está sozinha: os papéis da Microsoft caíram 7,05%; os da Amazon, 4,81%; os da Alphabet, 5,39% — a lista não para.

A WWDC será cancelada?

O novo Coronavírus (ainda?) não foi classificado como uma pandemia, mas os seus reflexos já são sentidos em diversos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, os grandes eventos realizados pelas gigantes de tecnologia (que tradicionalmente acontecem entre março e junho) estão ameaçados.

O Facebook já tratou de cancelar a F8, sua conferência para desenvolvedores que estava marcada para os dias 5 e 6 de maio no McEnery Convention Center (San Jose, Califórnia) — local que também é usado pela Apple para a realização da Worldwide Developers Conference.

Todos os anos, esperamos nos conectar à nossa comunidade global de desenvolvedores na F8 e compartilhar a nossa visão para o futuro que estamos construindo juntos. Mas, dadas as crescentes preocupações em torno do COVID-19, tomamos a difícil decisão de cancelar o componente pessoal da F8 2020. […] No lugar do evento presencial da F8, estamos planejando outras maneiras de nossa comunidade se reunir através de uma combinação de eventos locais, vídeos e conteúdo transmitido ao vivo. Compartilharemos mais detalhes sobre nossos planos para a F8 nas próximas semanas.

O Google ainda não se manifestou sobre o Google I/O, que — até então — acontecerá entre os dias 12 e 14 de maio em Mountain View (Califórnia).

Como sabemos, a WWDC tradicionalmente acontece na primeira quinzena de junho. Ainda que seja cerca de um mês após os eventos de Facebook e Google, há preocupações óbvias em torno da realização de eventos grandes como esse, que acabam colocando sob um mesmo teto mais de 5 mil pessoas.

Portanto, podemos basicamente afirmar que a WWDC deste ano — bem como o Google I/O —, pelo menos da forma como conhecemos, está fortemente ameaçada.

via AppleInsider, MacRumors