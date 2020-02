Apple Brasil ainda não fez pedido de regularização do ECG do Watch

Você comprou um Apple Watch Series 4 ou Series 5 no Brasil e está ansioso para usar o recurso ECG (eletrocardiograma) dele? Pois então é melhor sentar…

No fim de dezembro de 2019, falamos que a Apple estava conversando com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre a regularização do recurso no país — como sabemos, esse tipo funcionalidade precisa ser devidamente aprovada pelos órgãos reguladores de cada país.

Na época, o MacMagazine foi informado que, no dia 6 de novembro, o então diretor-presidente da Anvisa, William Dib, e sua equipe técnica participaram de uma reunião com representantes da Apple. Neste encontro, a companhia foi informada sobre os requisitos necessários para a regularização do ECG no Brasil — há uma série de autorizações estaduais e/ou municipais necessárias antes da regularização nacional.

Também informamos que, uma vez protocolado o pedido de regularização do ECG, a análise leva 60 dias em média (caso todos os requisitos de segurança e de eficácia tenham sido atendidos pela empresa).

O problema é que a Apple ainda não fez o pedido de regularização. Em contato com a agência, fomos informados de que não houve mudança no cenário. Assim, é possível afirmar que o ECG do Apple Watch não chegará ao Brasil nesse começo de 2020.

Sabemos que a Apple não é um exemplo de eficiência quando o assunto envolve esse tipo de burocracia. Ainda assim, o ECG do Apple Watch foi lançado junto ao Series 4, em setembro de 2018. Desde então, já se passaram 17 meses e nada.

Atualmente, o ECG está disponível nos seguintes países/regiões: Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Guam, Hong Kong, Hungria, Ilhas Virgens Americanas, Índia, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polônia, Porto Rico, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Singapura, Suécia e Suíça.