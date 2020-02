Apple TV+ terá série sobre a WeWork; Tramell Tillman entra para o elenco de “Severance”

Temos novidades relacionadas ao mundo televisivo da Apple. Vamos às notícias!

Série sobre a WeWork

A história da WeWork (empresa de coworking) será retratada em uma nova série do Apple TV+, segundo informou a Variety. O projeto é baseado no podcast “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”, criado pela Wondery. Lee Eisenberg e Drew Crevello serão co-autores e produtores executivos.

Um dos muitos espaços de coworking da WeWork

Enquanto Eisenberg foi um dos responsáveis por dar vida a elogiada “Little America”, Crevello é um ex-executivo da Warner Bros. e da Fox — ele vendeu o piloto de ficção científica “The Long Park” para a TNT (com produção de Scott Free e direção de Ridley Scott). Hernan Lopez, Marshall Lewy e Aaron Hart (todos da Wondery) também vão se envolver no projeto.

Mas por que contar essa história? A WeWork, para quem não conhece, era a queridinha de muitos e chegou a ser avaliada em quase US$50 bilhões. Todavia, ela desistiu de fazer seu IPO em setembro de 2019, após surgirem diversas revelações polêmicas sobre a gestão e o enriquecimento pessoal do cofundador e [ex-]CEO Adam Neumann.

“Severance”

Já o Deadline informou que Tramell Tillman (“Hunters”) entrou para o elenco da série “Severance” ao lado de Adam Scott, Patricia Arquette, Britt Lower, Jen Tullock e Zach Cherry. A produção, como já comentamos, será dirigida por Ben Stiller.

Tramell Tillman

Criada por Dan Erickson, a série dramática se passará no ambiente de trabalho de uma empresa fictícia, chamada Lumen Industries, que pretende “levar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal a um novo patamar”. Scott interpretará Mark, um homem de passado sombrio que tenta reestabelecer a própria vida com um emprego na tal empresa misteriosa. Ainda não há informações sobre gravações ou data de estreia.

“Visible: Out on Television”

A Apple divulgou recentemente um novo clipe de “Visible: Out on Television”, uma série de documentários em cinco partes que explora a evolução da representação LGBTQ na TV.

Dos cineastas indicados ao Emmy, Ryan White e Jessica Hargrave, e dos produtores executivos Wanda Sykes e Wilson Cruz, “Visible: Out on Television” investiga a importância da TV como um meio íntimo que moldou a consciência americana e como o movimento LGBTQ moldou a televisão. Combinando imagens de arquivo com entrevistas feitas com os principais atores do movimento, os documentos são narrados por Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris e Lena Waithe.

Todos os cinco episódios já estão disponíveis no Apple TV+.

