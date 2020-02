Quão mais rápido o iPhone 11 Pro é em relação ao iPhone 6s?

Não é incomum trazermos aqui para o site vídeos que comparam a performance de smartphones — e eu, pessoalmente, gosto bastante da metodologia do canal PhoneBuff, que usa um robô para executar as mesmas ações em múltiplos dispositivos.

Desta vez, eles fizeram algo inusitado: conseguiram pôr as mãos num iPhone 6s Plus (de 2015) lacrado e, após atualizá-lo para o iOS 13.3.1, realizaram um clássico teste de performance frente ao seu irmão mais atual, o iPhone 11 Pro Max.

Não que houvesse alguma dúvida de que o iPhone 11 Pro detonaria o 6s, mas foi incrível ver que ele conseguiu completar duas voltas antes mesmo de o 6s completar a primeira. E, há apenas poucos anos, o 6s deixava toda a concorrência comendo poeira.

As principais diferenças, aqui, ficam no processador (A13 Bionic vs. A9) e na RAM (4GB vs. 2GB). No total, o iPhone 11 Pro completou o teste em 2min41, enquanto o 6s levou 4min43.

Embora a diferença seja obviamente significativa, para muitos usuários ainda hoje a performance do iPhone 6s é bastante satisfatória para as atividades do dia a dia. E, considerando que ele roda a última versão do sistema, isso não é nada mau.

E você, esperava algo diferente do que viu no vídeo? 😉

via iDrop News