Shazam para Android ganha integração com o Apple Music; Uber, Spotify e LastPass também ganham novidades

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes da App Store — e do Google Play, também! Vamos dar uma olhada?

Shazam para Android

O serviço de identificação musical da Apple ganhou um recurso importante no Android: integração com o Apple Music. Atualmente, o Shazam no robozinho integrava-se somente ao Spotify, mas isso agora está devidamente corrigido.

Imagem: Android Police

Por ora, a integração do Shazam com o Apple Music ainda está em fase beta, mas a funcionalidade já é plena: caso você conecte sua conta na plataforma de streaming ao app, poderá ouvir músicas completas diretamente no Shazam, salvá-las na sua biblioteca e compartilhá-las mais facilmente com seus amigos.

A nova versão do Shazam para Android já está disponível no Google Play.

Uber

Enquanto isso, o ubíquo aplicativo de transportes continua adicionando recursos para tornar seu funcionamento mais simples. Em breve, o Uber tornará a tela de corridas mais intuitiva, dando destaque à previsão de quando seu carro chegará. Quando o motorista estiver próximo, o app dará destaque à foto dele e do carro, para que você não entre num carro errado por engano.

Além disso, o Uber dará dicas de como chegar ao ponto de encontro com o motorista caso você esteja em lugares com múltiplas saídas; quando estiver chegando ao seu destino, o aplicativo mostrará ainda dicas para um desembarque seguro.

O aplicativo adicionará, ainda, integração ao Google Tradutor na ferramenta de chat com o motorista; com isso, usuários estrangeiros poderão se comunicar com os motoristas facilmente, simplesmente tocando no botão “Traduzir” abaixo de cada mensagem.

As novidades serão disponibilizadas gradativamente nos aplicativos do Uber em todas as plataformas, nas próximas semanas.

Spotify

Por fim, o serviço de streaming anunciou novidades no seu aplicativo para iOS — novidades visuais, especificamente. O app ganhou um banho de loja e agora traz um design muito mais minimalista e apurado, com capas de álbuns ilustrando as playlists e uma nova fileira de funções, que torna muito mais fácil acessar ações como curtir uma música ou disponibilizá-la offline.

Também temos um novo botão de reprodução aleatória, que é consistente em todas as playlists, álbuns e páginas de artistas; basta tocar no botão para iniciar a reprodução aleatória em qualquer um desses locais. Você ainda terá, agora, a possibilidade de seguir artistas e curtir playlists inteiras.

As novidades para o Spotify no iOS já estão disponíveis na versão mais recente do aplicativo.

LastPass

Finalmente, a versão para iOS do gerenciador de senhas ganhou um Modo Escuro para chamar de seu. Em paralelo a isso, a interface clara também ganhou alguns retoques aqui e ali.

O LastPass pode seguir a configuração nativa do iOS 13, ou se o usuário preferir pode dirigir-se aos ajustes internos do app e escolher um estilo visual oposto ao do sistema.