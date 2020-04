A sucessão avassaladora de eventos nos últimos meses pode dar uma outra ideia, mas faz apenas (apenas?) seis meses desde que o Google organizou seu último evento especial e apresentou, entre outras novidades, a nova geração dos Pixel Buds — seus fones de ouvido sem fio que, pela primeira vez, concorreriam de frente com os AirPods. Pois agora, finalmente, eles estão entre nós.

O Google anunciou hoje que os novos Pixel Buds já estão disponíveis para compra nos Estados Unidos; com o anúncio, a empresa aproveitou para detalhar alguns novos recursos dessa geração dos fones. Por exemplo, temos aqui um novo processo de emparelhamento muito parecido com o dos AirPods: basta abrir o estojo dos fones junto a um smartphone Pixel (ou qualquer outro rodando o Android 6.0 ou superior) e uma notificação aparecerá na tela dando a opção de o aparelho conectar-se aos fones.

Os sensores, alto-falantes e microfones também foram aprimorados: há uma tecnologia que detecta quando a sua mandíbula está se movendo para “saber” que você está falando e compensar ambientes barulhentos, como uma sala cheia ou um quintal ventoso; os microfones ficam mais sensíveis e direcionados à sua voz.

O volume da reprodução também se adapta de acordo com o som ambiente: caso você esteja no silêncio total e realize uma tarefa barulhenta, como ligar um liquidificador, os Pixel Buds aumentam rapidamente o som para que você possa continuar ouvindo o seu conteúdo sem interrupções. Vale notar que, assim como os AirPods comuns, os fones do Google não têm cancelamento ativo de ruídos.

Outros recursos dos Pixel Buds, já revelados anteriormente, incluem um modo de tradução em tempo real baseado no Google Tradutor e suporte ao comando “Ei, Google” para ativar o Assistente. Também há um modo de “fone perdido” que permite emitir um som alto no acessório para que você possa encontrá-lo no meio da sua bagunça (ou na rua, caso ele dure mais que dois minutos por lá).

Os novos Pixel Buds já estão disponíveis para venda por US$180 na Google Store americana e em diversas parceiras da gigante de Mountain View; segundo a empresa, os acessórios serão disponibilizados em outros países nos próximos meses.

via TechCrunch