Nós já tínhamos falado sobre a descoberta da novidade e depois trouxemos a confirmação do Facebook. Agora taí: o WhatsApp liberou hoje o novo limite de pessoas em chamadas e videochamadas — agora, são até oito participantes simultâneos na conversa, o dobro do limite anterior!

No geral, o processo para iniciar uma ligação (de áudio ou vídeo) com até oito contatos é o mesmo de antes: basta abrir a aba “Chamadas” na página principal do aplicativo e tocar no botão para iniciar uma chamada, selecionando a opção “Nova ligação em grupo” e escolhendo os participantes da conversa.

Recentemente, o WhatsApp adicionou também uma opção mais simples para iniciar a ligação: basta abrir o grupo com o qual você quer conversar e tocar no botão de chamada. Aqui, entretanto, o app ainda leva em conta o limite antigo de usuários: se o grupo tiver mais do que quatro pessoas, se abrirá uma janela pedindo que você escolha os participantes da chamada (mas você pode escolher até oito pessoas normalmente).

Vale notar que, para as chamadas com mais do que quatro pessoas, todos os participantes da conversa precisam estar rodando o WhatsApp 2.20.50, liberado hoje na App Store. Se um (ou mais) ainda estiver numa versão anterior do aplicativo, aparecerá um aviso de erro na tela informando que “para começar chamadas com 8 pessoas, todos os participantes precisam da versão mais recente do WhatsApp”.

Compartilhamento rápido

A mais nova versão do WhatsApp inclui outras novidades, também. A principal delas é a volta do compartilhamento rápido no menu de compartilhamento do iOS 13 — ou, em outras palavras, aqueles ícones que lhe permitem enviar determinado conteúdo (uma imagem na web, por exemplo) diretamente a um contato frequente do aplicativo.

Para quem não acompanhou a novela, o WhatsApp tinha ganhado o recurso já há algumas semanas, porém ele foi misteriosamente retirado da versão seguinte do app. Mas a novela continua, veja só:

Thanks for your reports. The new context menu is not enabled in this update. Yes, the changelog says it's available but WhatsApp forgot to enable it in the 2.20.50 official update.

They can fix the "issue" simply forcing the activation from server-side 👍🏻 https://t.co/pcEFpF69ES — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 27, 2020 Obrigado pelos relatos. O novo menu contextual não está ativado nesta atualização. Sim, o changelog diz que está disponível, mas o WhatsApp esqueceu de ativá-lo na atualização oficial 2.20.50. Eles podem corrigir o “problema” simplesmente forçando a ativação pelo servidor. 👍🏻

Ou seja, ainda que conste oficialmente nas notas de liberação, o recurso em si ainda não está disponível. A boa notícia é que só depende do WhatsApp para isso começar a funcionar, sem a necessidade de liberar uma nota atualização para corrigir o esquecimento deles.

Novos adesivos

Por fim, uma novidade bonitinha para tempos de Coronavírus (COVID-19): o WhatsApp adicionou recentemente um novo pacote de adesivos, projetados em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), dentro da linha “Together at Home” (“Juntos em Casa”).

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 21, 2020 Nós trabalhamos em conjunto com a @WHO em um novo pacote de adesivos “Together at Home” para ajudar as pessoas a se conectarem nesse momento e daqui para frente. Mande um “toca aqui” remoto, celebre nossos heróis da medicina ou expresse amor para um herói pessoal na sua vida. Já disponível no seu WhatsApp.

Fofo, não?

Atualização, por Eduardo Marques 28/04/2020 às 11:03

Falha nossa! Ao lermos as notas de liberação da versão 2.20.50 do WhatsApp, imaginamos que a segunda novidade era relacionada ao recurso de compartilhamento rápido do iOS 13; mas não.

Como nos indicou o leitor Tarcisio Fiorotti Júnior, as melhorias afetam o menu de ações nas conversas em si, e não no compartilhamento.

WhatsApp is starting to roll out the new context menu for iOS 13 users.

If you didn't receive the activation, please wait 24 hours. https://t.co/XCSlNc0K6z — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 28, 2020

Vale notar que tais melhorias começaram a aparecer para alguns usuários — se você ainda não recebeu, aguarde cerca de 24 horas. 😉