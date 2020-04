Talvez você não seja familiar ao nome Haptic Touch, mas se você tem um iPhone, certamente já utilizou o recurso: trata-se daquela camada extra de interação, herdeira do finado 3D Touch, a qual permite que você realize um toque longo em determinado elemento para evocar um menu contextual com opções extras.

Ao longo do tempo, a Apple adicionou suporte ao Haptic Touch em várias áreas do iOS — e uma das mais úteis delas é justamente a de notificações: na tela bloqueada, você pode tocar e segurar uma notificação específica para obter opções adicionais em relação a ela, como responder uma mensagem, ativar a “soneca” em um alarme, salvar um artigo sugerido para depois ou arquivar/excluir um email sem sair da tela.

Só tem um problema: o novo iPhone SE, pelo visto, não traz suporte ao Haptic Touch nas notificações.

Os primeiros compradores do novo smartphone da Maçã começaram a perceber a falta do recurso e reclamar sobre ela no Reddit, no Twitter e nos fóruns do MacRumors. Aparentemente, ao tentar interagir com uma notificação na tela bloqueada do novo iPhone SE, nada acontece — você só tem a opção de abrir o app correspondente ou excluir a notificação arrastando-a para o lado.

De resto, o Haptic Touch funciona normalmente no aparelho: você pode pressionar e segurar ícones na tela inicial para obter funções extras, ou ativar a pré-visualização de imagens ou páginas da web no Safari/Mensagens. Apenas as funções relacionadas às notificações em si é que parecem ter sido suspensas, mesmo.

A Apple ainda não se pronunciou sobre o caso, e, por mais que o ímpeto inicial seja suspeitar que estamos tratando de um bug, aparentemente não é o caso: Matthew Panzarino, do TechCrunch, afirmou — com base em suas fontes — que a coisa toda “está funcionando como o esperado”:

I have not been able to determine whether there is any technical reason why or not. But it is 'working as intended' currently. I'm probably not an iPhone SE customer due to iPhone 11 camera stuff, but this would stop me from buying one. — Matthew Panzarino (@panzer) April 27, 2020 Isso não é um bug. Não é uma situação ideal para mim (eu uso as ações em notificações dúzias de vezes por dia, todos os dias). O Haptic Touch funciona de todas as outras formas no novo iPhone SE, mas não nas notificações. […] Eu não consegui determinar se há alguma razão técnica para isso ou não, mas atualmente a coisa está “funcionando como deveria”. Eu provavelmente não sou um consumidor do iPhone SE por conta das coisas de câmera do iPhone 11, mas isso me impediria de comprar um.

Portanto, taí: a não ser que a Apple surja com uma razão muito forte em breve, teremos consumidores do mundo inteiro reclamando (com razão) que a empresa retirou uma função do seu novo smartphone de entrada de forma arbitrária.

Ou então, quem sabe, a coisa toda será resolvida — aquela boa e velha pressão nunca faz mal — numa futura atualização de software (conforme aconteceu com o iPhone XR, como lembrou Benjamin Mayo). Vamos aguardar.