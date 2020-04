Promoções do dia na App Store: Hack RUN, ShoppingList, Kingdom: New Lands e mais!

Confira a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta segunda-feira!

Já quis ser um hacker? Pois então torne-se um no jogo Hack RUN, criado pelo pessoal da desenvolvedora i273.

Encontre uma forma de acessar o sistema de uma misteriosa organização para revelar seus segredos. O jogo utiliza uma série de comandos parecidos com os do DOS ou do Unix, simulando um sistema operacional “de verdade”.



Nota na App Store

Minha nota

Quanto mais sistemas são acessados, mais informações sobre a empresa e seus funcionários estarão disponíveis para você. Acesse arquivos, emails e descubra formas de ter mais dados. No total, mais de 50 níveis lhe manterão ocupado por um bom tempo.

Boa diversão! 🤓

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$73 de desconto:

Apps para iOS

Lista de compras.

Crie arte.

Jogo de estratégia.

Puzzles.

App para macOS

Jogo de estratégia.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! E, se puder, fique em casa. 🏠