“Apple Car” está à venda por R$2,7 milhões — mas não é nada disso que você está pensando

É isso mesmo que você leu: você pode adquirir, nesse exato momento, um “Apple Car” (ou, a rigor, uma réplica funcional dele) para chamar de seu… contanto que você tenha R$2,7 milhões dando sopa por aí.

Mas não, não estamos falando de um protótipo do mítico carro inteligente da Maçã que ninguém sabe se algum dia existirá ou não. A peça que está sendo vendida aqui é um Porsche 935 K3 de 1979, adaptado para tornar-se uma réplica do carro de corrida patrocinado pela Maçã durante a temporada de 1980.

Confusos? Eu explico: no final dos anos 1970, Steve Jobs, à época interessado em automobilismo, passou a cultivar a ideia de patrocinar um carro de corrida. E assim foi feito: durante o ano de 1980 (e apenas ele), o Porsche da Dick Barbour Racing, patrocinado pela Apple, fez algumas boas performances durante o circuito: ele terminou em sétimo lugar nas 12 Horas de Sebring e conquistou uma legião de fãs nas 24 Horas de Le Mans — mesmo tendo abandonado a corrida após 13 horas.

O veículo original das corridas ainda existe, vale US$10 milhões e pertence a um colecionador que se chama Adam Corolla (heh). A peça aqui à venda, como já dito, é uma réplica fiel do original: ele conta com todos os adesivos com a temática do arco-íris (que era a assinatura da Maçã na época), várias inscrições “Apple Computer” e, na parte de trás, um aviso: “Don’t upset the Apple Car” (“Não aborreça o Apple Car”).

Aos interessados, o veículo está em Miami e pode ser adquirido pela revendedora duPont Registry, por US$499 mil (~R$2,75 milhões). Caso você arremate a belezinha, não deixe de comprar também os novos rádios com CarPlay da Porsche para complementar o visual interno. 😉

via iMore