Quem tem lido o MacMagazine nos últimos anos certamente acompanhou a saga do novo campus da Apple em Londres — ou, mais especificamente, na antiga Usina Termelétrica de Battersea, na margem sul do Rio Tâmisa (e famosa por ter aparecido na capa do disco “Animals”, do Pink Floyd).

O primeiro anúncio do desenvolvimento foi feito em 2016, mas, em 2018, noticiamos que a Maçã estaria procurando locais alternativos para a construção do campus devido a obras atrasadas e outros entraves — por conta disso, inclusive, a empresa anunciou que alugaria mais de 10.000m² de escritórios no prédio mais alto de Londres, como medida temporária.

Pois no início de 2020, anos depois do anúncio original, parecia que finalmente tudo estaria caminhando para um final feliz: as obras na Usina de Battersea foram retomadas a todo vapor, e a Apple teria seu campus londrino finalizado em algum momento até 2021. Aí veio o Coronavírus.

De acordo com a CNBC, as obras na Usina de Battersea estão completamente paradas desde que o Reino Unido estabeleceu o lockdown (isto é, a quarentena absoluta) para os seus cidadãos. Segundo a reportagem, a área da usina virou uma espécie de “cidade fantasma” desde o início da pandemia, já que todas as empresas da área de construção civil suspenderam (ou, nos piores casos, encerraram) os contratos com seus trabalhadores.

O caso da Apple não é único: as construções da nova sede londrina do Google, no distrito de King’s Cross, também estão paradas. E olha que os planos da gigante de Mountain View são ainda maiores que os da Apple: seus escritórios ocuparão um prédio inteiro, com direito a piscina de 25 metros e pista de corrida no terraço, e acomodarão cerca de 4.000 funcionários. A Maçã, por outro lado, tem a intenção de acomodar cerca de 1.400 pessoas.

Ainda não há uma expectativa de quando as obras deverão ser retomadas — tudo depende, claro, dos desdobramentos da pandemia da COVID-19 e das ações tomadas pelo governo britânico. O fato é que, seja lá qual for o fim disso tudo, a expectativa da Apple de abrir seu novo campus em 2021 pode ser agora posta como extremamente improvável.

via Cult of Mac