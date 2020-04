Criança consegue burlar restrições do iOS para acessar o YouTube em seu iPhone

Essas crianças são ninjas, só pode! Não há outra explicação para isso.

O caso que trazemos aqui foi descrito no Reddit, e eu explico: um usuário comentou que sua irmã, de apenas oito anos, estava em seu iPhone 6 (rodando o iOS 12.4.6) navegando pelo YouTube além do tempo limite estipulado pelos seus pais.

Como? Bem, ela descobriu um bug com no recurso Tempo de Uso (mais especificamente no Limite de Apps), pelo qual é possível acessar o YouTube através do app Mensagens.

A publicação em si mostrando como tudo acontece foi apagada do Reddit, mas o canal HotHardware tratou de nos mostrar:

Como podemos ver no vídeo, quando o limite de apps está ativado, você não consegue ter acesso ao determinado app nem mesmo pelo aplicativo que roda no iMessage. Mas, se você for à App Store do mensageiro e abrir o tal app por ela, aí consegue o acesso.

É relativamente fácil? É. Mas me pergunto como uma criança conseguiu pensar nisso…

Vale notar que, apesar de a menina estar usando um iPhone 6 rodando o iOS 12.4.6, no vídeo acima tudo foi demonstrado num aparelho rodando o iOS 13.4.1 (ou seja, a versão mais recente do sistema operacional móvel).

Agora que a brecha ganhou holofotes, é bem possível que a Apple corrija-a rapidamente — o iOS 13.4.5, por exemplo, já está na sua segunda versão beta. Além dessa, a empresa tem que corrigir também uma falha no Mail e outra envolvendo uma sequência de caracteres enviada pelo iMessage.

via Cult of Mac