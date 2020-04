iFixit lança wallpapers com os componentes internos do novo iPhone SE

Os wallpapers da iFixit já viraram uma tradição para quem gosta de “enxergar” o interior do aparelho — afinal, a firma de reparos vem disponibilizando, já há algum tempo, papéis de parede os quais mostram o interior dos smartphones da Maçã, bem como uma “versão raio-X” dos aparelhos. E com o novo iPhone SE não foi diferente.

Eles são muito parecidos com os wallpapers do iPhone 8? Sim, não tem muito para onde fugir. Mas alguns detalhes — como a presença do chip A13 Bionic — fazem a diferença.

São três modelos: um dos componentes, uma versão em Modo Escuro desse mesmo papel de parede e outro no que mostra o raio-X do dispositivo.

Para ter acesso a eles, basta tocar/clicar nas imagens acima. Caso esteja procurando wallpapers de outros modelos de iPhones e iPads (linha atual da Apple), seguem os links abaixo:

Curtiu? 🙂