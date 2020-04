Medidas do WhatsApp para reduzir disseminação de fake news estão funcionando

No começo deste mês, informamos que o WhatsApp adotou uma nova medida para limitar o encaminhamento de uma mesma mensagem para vários chats, a fim de reduzir a disseminação de fake news no serviço — principalmente aquelas relacionadas à pandemia do Coronavírus (COVID-19).

Tais conteúdos, que as pessoas compartilham em massa, podem incluir informações erradas sobre o surto e, na maioria das vezes, não vêm de autoridades de saúde.

Nesta semana, uma reportagem do TechCrunch revelou que essa medida resultou na redução do compartilhamento de mensagens “altamente encaminhadas” em 70%.

Essa mudança está ajudando a manter o WhatsApp um lugar para conversas pessoais e privadas. O WhatsApp está comprometido em fazer a nossa parte para lidar com mensagens virais.

Como explicamos, antes da mudança era possível encaminhar mensagens para até cinco pessoas/grupos; após o anúncio da nova medida, esse número caiu para apenas uma pessoa/um grupo.

Antes disso, a última vez que o serviço alterou o limite de encaminhamento de mensagens foi em 2018 (reduzindo-o para cinco pessoas), o que influenciou na queda de 25% do total de mensagens encaminhadas mundialmente.