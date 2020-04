Novo iPhone SE é o primeiro a gerar efeito de retrato usando apenas software

O novo iPhone SE foi oficialmente lançado há alguns dias e, a essa altura, nós já conhecemos uma infinitude de características do novo smartphone de entrada da Maçã — mas ainda falta aprofundar em alguns detalhes, a exemplo da câmera.

Como visto no desmonte da iFixit, o novo iPhone SE utiliza um sensor idêntico ao do 8. Ainda assim, o pós-processamento do primeiro é melhor que o do segundo devido ao chip A13 Bionic e novos algoritmos.

De fato, o novo iPhone SE é o primeiro aparelho da Apple que consegue gerar um efeito de profundidade (nas imagens do Modo Retrato) usando apenas técnicas de software, com ajuda de ML , de acordo com uma nova análise publicada pelo pessoal do Halide, o proeminente app de fotografia.

Vamos aos pormenores: se a câmera do novo iPhone SE e a do 8 são iguais, por que este último não consegue criar imagens com profundidade? Segundo os desenvolvedores do Halide, a câmera do dispositivo recém-lançado pode fazer mais pois ela usa uma “estimativa de profundidade monocular” a partir de imagens 2D.

Além disso, muitos certamente argumentarão que o iPhone XR também possui apenas uma câmera e consegue fazer imagens com o Modo Retrato, o que não faria do novo SE um vanguardista nessa área. Entretanto, como salientado na análise dos desenvolvedores, o XR não gera as imagens com profundidade exclusivamente por software — há, sim, uma ajuda do hardware da câmera nesse processo.

Eles descobriram ainda que, ao contrário de outros iPhones, o novo SE pode criar um mapa de profundidade a partir de uma imagem de outro foto já tirada — algo que o app Halide consegue rastrear ao usar o Modo Retrato embutido.

Por outro lado, o Modo Retrato do novo iPhone SE é um pouco limitado, pois funciona apenas com pessoas (semelhantemente ao iPhone XR); algo que está relacionado com a rede neural que alimenta o recurso.

Precisamente, quando uma imagem no Modo Retrato sem uma pessoa é capturada, o aparelho falha em criar um mapa de profundidade pois não reconhece com precisão o formato do objeto da imagem — a foto a seguir foi tirada usando o Modo Retrato interno do Halide, que expande essa opção nos iPhones SE e XR.

Esquerda: iPhone 11 Pro | Direta: novo iPhone SE

Por fim, o mais interessante é que, à medida que o aprendizado de máquina da Apple melhora, o Modo Retrato poderá expandir-se para ainda mais dispositivos — até mesmo, quem sabe, para a câmera traseira de iPads.

Caso lhe interesse, vale a pena conferir a análise do scanner LiDAR dos novos iPads Pro feita, também, pelos desenvolvedores do Halide.

via The Loop