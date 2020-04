Novo iPhone SE: vídeos comparativos mostram quão ruim é sua bateria e quão boa é sua câmera

Desde que o novo iPhone SE foi lançado, há menos de duas semanas, já fizemos uma análise comparativa dele com outros modelos, falamos da duração da sua bateria, trouxemos um benchmark inicial, vimos como ele é por dentro (duas vezes), acompanhamos testes de durabilidade e publicamos uma análise sobre o Modo Retrato da sua câmera.

Além desses posts, também já publicamos três vídeos próprios sobre o aparelho: um de unboxing, que também fala sobre o propósito desse iPhone, um de hands-on que o compara com o iPhone 11 Pro Max e, hoje mais cedo, o colocamos frente a frente com o iPhone XR.

Durante a semana, o canal Mrwhosetheboss também publicou dois vídeos comparativos interessantes com o iPhone SE. Neste primeiro, a análise é focada na bateria — e o teste coloca o novo SE frente ao iPhone 11, ao iPhone 11 Pro, ao Samsung Galaxy S20 e ao também recém-lançado OnePlus 8.

Como esperado, e como nós mesmos apontamos em nossos vídeos, a bateria de 1.821mAh do iPhone SE está longe de ser um dos seus pontos fortes. Ele “morreu” no teste em apenas 3h46, contra 5h do iPhone 11, 6h31 do Galaxy S20, 6h56 do iPhone 11 Pro e 7h55 do OnePlus.

O segundo é só entre iPhones: o SE briga com o 11 e o XR em vários testes de câmera, tanto traseira quanto frontal, num comparativo de vídeos e fotos. Confira:

Mais uma vez, o teste comprova nossas suspeitas de que, embora o hardware da câmera do novo iPhone SE seja muito similar (se não idêntico) ao do XR, o processamento de imagem do chip A13 Bionic a coloca bem mais próxima da câmera do iPhone 11.

E vocês, o que acharam? Se surpreenderam com algo?