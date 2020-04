Promoções do dia na App Store: Affinity Publisher, Designer e Photo, Watered, Cubes : brain teaser e mais!

Confira a nossa tradicionalíssima seleção de promoções nas App Stores desta terça-feira!

Criados pela Serif, nossa ofertas em destaque de hoje são os excelentes apps Affinity Publisher, Designer e Photo!

Dê vida às suas ideias usando o Affinity Publisher, o mais avançado software de publicação profissional dos desenvolvedores dos premiados aplicativos Affinity Designer e Affinity Photo. Desde revistas, livros, folhetos, pôsteres, relatórios e papéis até outras criações, este aplicativo intuitivo e incrivelmente otimizado tem tudo o que você precisa para criar belos layouts prontos para publicação. E, com a inovadora capacidade de integração total com outros aplicativos Affinity, ele revoluciona completamente o fluxo de trabalho de profissionais de criação em todo o mundo.

O Affinity Designer é o software de design gráfico vetorial mais rápido, suave e preciso disponível no mercado. Construído a partir do zero durante um período de cinco anos, todos os recursos, ferramentas, painéis e funções foram desenvolvidos tendo como ponto central as necessidades dos profissionais criativos. Com inovação e desenvolvimento contínuos, o resultado é um aplicativo de vanguarda que revolucionará a forma como você trabalha.