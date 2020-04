E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos a elas?

Telegram

O indefectível mensageiro ganhou, em sua versão para iOS, as mesmas novidades que haviam sido introduzidas no macOS na última semana.

Começamos com uma nova ferramenta para criar quizzes, com explicações que podem aparecer depois que o usuário responder à pergunta e um cronômetro pelo qual é possível checar o tempo restante para responder àquele quiz em particular. O Telegram estabeleceu, inclusive, um concurso de 400 mil euros para que usuários criem e publiquem testes educacionais (sobre qualquer assunto) usando o @QuizBot .

A versão 6.1 do Telegram para iOS traz, ainda, um novo diretório de adesivos com mais de 20 mil novos stickers, e conta também com um pequeno “joguinho” embutido: basta enviar um único emoji de dardo em qualquer conversa para ver se você consegue acertar um alvo.

Apps da Lux Optics

Enquanto isso, dois dos apps de câmera mais populares do iOS — o Halide Camera e o Spectre Camera, ambos da Lux Optics — ganharam suporte ao novo iPhone SE.

Isso é particularmente importante por um motivo: a câmera traseira (única) do novo smartphone traz suporte ao Modo Retrato, porém somente para pessoas — exatamente como funciona o iPhone XR. Com o Halide e o Spectre, você pode usar o Modo Retrato com todos os tipos de elementos, não só pessoas — animais, comidas e objetos também podem ter seus planos de fundo desfocados com os apps.

Mactracker

Por fim, o aplicativo não-oficial que traz todo o histórico de produtos da Apple ganhou… bem, suporte a mais produtos: temos agora informações completas sobre os novos Mac Pro, MacBook Pro e MacBook Air, iPhones 11 [Pro, Max], novo SE, novos iPads e iPads Pro, Apple Watch Series 5, Pro Display XDR, AirPods Pro e todos os sistemas operacionais recentes da Apple.

O desenvolvedor do aplicativo adicionou, também, medições de performance dos novos modelos usando o Geekbench 5 e atualizou o campo de “sistema operacional mais recente suportado” levando em conta o iOS/iPadOS 13 e o macOS Catalina 10.15.

Por fim, foi atualizado todo o status dos produtos clássicos e obsoletos.