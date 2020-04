Vídeo: novo iPhone SE vs. iPhone XR — qual comprar?

O novo iPhone SE está entre nós e, como ele externamente é quase idêntico ao iPhone 8, muita gente ainda está com dúvida sobre o que de fato mudou e se ele é uma opção válida de compra em 2020.

Nós já fizemos um vídeo de unboxing e outro de hands-on comparando o novo iPhone SE ao atual flagship da linha Apple, o iPhone 11 Pro Max. Mas muitos de vocês nos pediram para colocá-lo frente a frente com o iPhone XR, que é o modelo mais próximo do novo SE em preço e que provavelmente deixará muitos na dúvida sobre qual escolher.

Pois bem, aqui estamos para esclarecer isso! 😉

De cabo a rabo, comparamos telas, design, dimensões e peso, processador, conectividade sem fio, bateria e, principalmente, preços. Esperamos que, com esse vídeo, o cenário fique bem mais claro para todos vocês.

