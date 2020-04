Tem feito muitas videochamadas e cansou da sua própria imagem? Quer pregar uma peça nos seus amigos, familiares ou colegas de trabalho? Pois, se você sabe um pouquinho de linguagem de programação, eu tenho a dica ideal: o Avatarify.

Trata-se de um experimento criado pelos desenvolvedores Ali Aliev e Karim Iskakov, totalmente baseado na tecnologia dos deepfakes — aquela na qual redes neurais “reproduzem” as feições de uma pessoa para criar vídeos falsos dela ou permitir que você se passe por outro indivíduo em vídeo, o que é justamente o caso aqui.

O diferencial do Avatarify em relação a outros aplicativos de deepfake é que o funcionamento dele é totalmente com base em uma imagem: você pode fazer o upload do rosto de qualquer pessoa para se passar por ela. Obviamente, os resultados são bem rudimentares (o efeito parece mais de uma máscara de papelão do que qualquer outra coisa, e não há modificação na sua voz), mas a coisa toda serve para uma piada ou outra.

Os desenvolvedores do programinha já adicionaram, inclusive, avatares pré-prontos para que você não precise fazer o upload de imagens. Entre as opções, temos os rostos de Steve Jobs e Elon Musk para você pregar uma peça nos seus amigos.

O código do Avatarify está disponível no GitHub e é aberto/gratuito, requerendo apenas uma pequena configuração para funcionar com qualquer aplicativo de videoconferência. Vale notar que a performance dele é relativamente exigente: para rodar os efeitos de deepfake numa taxa de quadros satisfatória, é salutar que você tenha um computador com GPU dedicada.

via Cult of Mac