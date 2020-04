Aqui, no MacMagazine, nós frequentemente destacamos conceitos interessantes de produtos que a Apple deverá lançar num futuro próximo ou ideias mirabolantes de dispositivos ainda longínquos da Maçã. O trabalho da desenvolvedora Dana Sibera, por outro lado, é algo que ninguém nunca viu — e possivelmente nunca verá novamente.

Dana, uma colecionadora de dispositivos antigos da Apple com mais de 60 produtos da Maçã, resolveu aproveitar a quarentena para embarcar num projeto deveras divertido: imaginar Macs e outros equipamentos antigos da empresa… que nunca existiram.

Realizando seu trabalho inteiramente no Photoshop, Sibera pegou a inspiração de produtos reais da Apple nos anos 1980/90 e criou novas iterações a partir deles — às vezes, juntando elementos da época com conceitos ou elementos atuais, como essa “mistura” do PowerBook 100 com o MacBook Air, rodando o macOS Catalina:

Offspring of a powerbook 100 and macbook air. pic.twitter.com/nLheuL7ZOc — Dana Sibera (@NanoRaptor) March 7, 2020

Sibera, que ganhou centenas de seguidores no Twitter ao longo das últimas semanas por conta do seu trabalho, afirmou ao 9to5Mac que o interesse das pessoas vem do fato de que, bom, os anos 1980 foram uma loucura para o mundo da computação pessoal: cada fabricante testava os projetos mais delirantes em busca do próximo boom — mais ou menos como ocorreu com os celulares nos primeiros anos do século.

O trabalho de Sibera, portanto, é uma forma de imaginar alternativas que os engenheiros da Apple podem até ter pensado, em um momento ou outro. Vejam só como a desenvolvedora imaginou um antecessor perdido do Mac mini:

The unloved first Macintosh Mini pic.twitter.com/oDOb9KJqoP — Dana Sibera (@NanoRaptor) April 13, 2020

Ela criou, ainda, um panfleto completo de lançamento do “PowerPod 500” — uma espécie de híbrido entre um Apple Newton, um iPhone e um PowerBook:

PowerPod 500 sales flyer. pic.twitter.com/bdy665PoMp — Dana Sibera (@NanoRaptor) April 18, 2020

O que dizer, então, do iMac com design atualíssimo, porém com tela CRT ?

Ou, ainda, de uma versão atualizada do Apple Workgroup Server 95 com as linhas (e os materiais) do atual Mac Pro — com direito a um Pro Display XDR para chamar de seu?

Apple Workgroup Server 95 update. pic.twitter.com/b6QbWrqPdl — Dana Sibera (@NanoRaptor) April 11, 2020

Para quem está se divertindo com as criações, não deixem de checar esse “Twitter Moment”, criado por Michael Steeber, reunindo todas as criações de Sibera em um só lugar. Também é possível seguir a desenvolvedora na rede social do passarinho para futuras atualizações sobre suas peripécias no Photoshop.