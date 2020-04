Os AirPods — incluindo os modelos Pro — têm um dos sistemas de conexão mais intuitivos de todo o mundo dos acessórios sem fio: basta abrir o estojo dos fones perto de iPhone/iPad, pressionar o botão “Conectar”, e começar a ouvir suas músicas e podcasts. Como a Apple gosta de dizer, é (quase) mágico.

Todo truque de mágica, entretanto, tem também seus casos de falha. Com os AirPods não é diferente: você pode enfrentar problemas na conexão, de energia, não conseguir emparelhar os fones com o dispositivo desejado, entre alguns outros.

Nesse caso, a melhor solução é simplesmente redefinir a conexão dos fones — essencialmente, fazendo com que eles se “esqueçam” dos dispositivos a que já se conectaram, recomeçando o processo do zero. Em outras palavras, o bom e velho: “Você já tentou desligar e ligar novamente?”.

Felizmente, é muito fácil redefinir os AirPods — e mais fácil ainda reconectá-los aos seus dispositivos logo em seguida. Veja como:

Primeiramente, certifique-se de que ambos os fones e o estojo deles estão com alguma carga — não é necessário que a bateria esteja cheia; algo a partir dos 30% é mais do que suficiente. Coloque os AirPods no estojo e feche a tampa. Aguarde 30 segundos e reabra a tampa próximo ao seu iPhone/iPad. Nos Ajustes do iPhone ou iPad, abra a opção “Bluetooth”; toque no ícone “i” à direita da opção relativa aos seus AirPods. Toque em “Esquecer Este Dispositivo”, como na imagem acima, e confirme a operação. Ainda com a tampa aberta, pressione o botão de configuração na parte de trás do estojo dos AirPods por 15 segundos, até que a luz de status pisque num tom âmbar.

Pronto — seus AirPods já estão devidamente redefinidos. Agora, basta reconectá-los ao seu dispositivo do jeito tradicional: abrindo a tampa do estojo próximo ao iPhone ou iPad em questão, tocando no botão “Conectar”.