Protocolo DisplayPort 2.0 será compatível com USB4, permitindo conexão de monitores 16K

Quem leu nosso artigo explicando as diferenças entre USB-C e Thunderbolt 3 já sabe: num futuro não muito distante, um novo protocolo (o USB4) será disponibilizado para unificar as especificações e dar a todos — computadores, dispositivos móveis e acessórios — velocidades máximas de conexão.

Pois hoje, o protocolo tornou-se ainda mais versátil: a VESA (Video Electronic Standards Association, grupo responsável por desenvolver os padrões de conexão da indústria de telas) anunciou que o seu padrão DisplayPort 2.0, revelado em junho passado, será compatível com o USB4 — quando esse último for lançado, isto é.

Mais especificamente, a VESA anunciou a versão 2.0 do DisplayPort Alt Mode, que permite interoperabilidade absoluta com as tecnologias do protocolo USB4. Na prática, isso significa que o protocolo poderá, quando no modo DisplayPort Alt Mode, transmitir dados de vídeo a até 80 gigabits por segundo — ou até 40Gbps caso o uso seja compartilhado com a transmissão de dados.

Com isso, o protocolo USB4 poderá suportar até mesmo um monitor 16K (boa sorte achando um desses), ou dois monitores 8K simultaneamente; a conexão também trará suporte a taxas de atualização superiores, HDR e configurações de múltiplos displays.

Como o USB4 não possui royalties, a tendência é que, quando lançado, o protocolo seja rapidamente aplicado em dispositivos por toda a indústria — a Apple, por exemplo, deverá ser uma das primeiras empresas a adotar a tecnologia nos Macs. A expectativa é que os primeiros dispositivos com USB4 (já com suporte ao DisplayPort Alt Mode 2.0) cheguem ao mercado em algum momento de 2021.

Nada mau, hein?

via AppleInsider