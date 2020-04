App Suporte da Apple é totalmente redesenhado; Ulysses, Caixa Tem, Google Notícias e Nike Run Club são atualizados

Nas atualizações de apps de hoje, veremos que o app Suporte da Apple foi atualizado com uma nova interface e compatibilidade com o Modo Escuro do iOS 13.

Além disso, o app de criação de textos Ulysses chegou à versão 19 com uma série de novidades (incluindo suporte a mouse/trackpad no iPad) e melhorias, as quais comentaremos mais à frente.

Por fim, os apps Caixa Tem, Google Notícias e Nike Run Club foram atualizados com correções e melhorias. Vamos conferi-las?

Suporte da Apple

A versão 4.0 do app Suporte da Apple trouxe uma nova UI e, como dissemos, compatibilidade com o Modo Escuro do iOS 13.

Entre as mudanças, agora o app exibe opções para tópicos de solução de problemas de forma mais personalizada; além disso, está mais fácil encontrar suporte para todos os serviços e assinaturas da Apple.

Por último, a Maçã renovou e aprimorou os bate-papos e as ligações.

Ulysses

Como dissemos, o app Ulysses chegou à versão 19, a qual adiciona suporte a mouse/trackpad no iPad. Na prática, isso significa que agora existe um cursor, propriamente dito, o qual muda de forma à medida que você interage com os elementos da interface — incluindo aqueles específicos para edição de texto.

Outra novidade dessa atualização é a possibilidade de marcar textos ou notas como “material” para excluí-los da exportação e das estatísticas. Também é fácil reconhecer as folhas “materiais” a partir de um novo marcador.

No iPhone e no iPad, precisamente, a atualização adiciona suporte a pastas externas, incluindo a de serviços de armazenamento na nuvem, como o iCloud Drive, com a opção de editá-los no Ulysses. Ademais, há uma nova opção para exportar e importar backups para o app.

Outras adições nessa versão incluem novos critérios de filtro de pesquisa (como “tem meta”, “tem anexo de nota” ou “é material”), uma nova fonte de editor (SF Mono), melhor desempenho de downloads do Dropbox e novos ícones.

Para aproveitar todos os recursos do Ulysses, é preciso assiná-lo por R$15/mês ou R$123/ano.

Caixa Tem

Na semana passada, informamos sobre um atraso na atualização do aplicativo Caixa Tem para iOS que corrigiria problemas na consulta do app. Em muitos casos, os usuários não estavam conseguindo visualizar ou tirar dúvidas sobre a solicitação do Auxílio Emergencial anunciado pelo Governo Federal.

Uma atualização para o app chegou nesta semana, mas a Caixa não forneceu detalhes sobre quais problemas foram resolvidos, apenas que a atualização traz “correções e melhorias”.

Google Notícias

O app de notícias do Google foi atualizado com suporte a reportagens locais sobre o novo Coronavírus (COVID-19), além da opção de gerenciar suas preferências de notícias sobre a pandemia — caso você queira receber informações de outras comunidades/regiões.

Nike Run Club

Como sempre, o app Nike Run Club anunciou novidades para dispositivos iOS e watchOS. Com relação ao primeiro, agora você pode visualizar o ritmo atual e o pace médio simultaneamente durante uma corrida — bem como outras métricas personalizáveis.

O Apple Watch também ganhou a opção para personalizar as métricas de uma corrida, incluindo uma mudança na visualização do tempo total de exercício, que agora está no canto superior esquerdo do relógio. A barra de progresso também está mais visível para você saber quanto falta para atingir a sua meta.

Por fim, há uma nova opção para bloquear a tela durante uma sessão ativa para evitar toques acidentais. Para habilitar o recurso, basta deslizar para a tela de pausa durante uma corrida e rolar a Digital Crown para desativá-la.