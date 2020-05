Apple TV+ ganha novos comerciais destacando seu conteúdo original

Mais um dia significa o que? Mais novidades do Apple TV+, é claro — hoje, especificamente, com três novos comerciais do serviço e um novo vídeo da série “Helpsters”.

Vamos lá, então.

Comerciais

Os mais novos vídeos promocionais do Apple TV+ não focam em uma série ou um filme específico — em vez disso, os conteúdos originais do serviço são exibidos em conjunto dentro de temas.

O primeiro dos vídeos chama-se “Originals” (“Originais”) e traz trechos de “The Morning Show”, “Truth Be Told”, “The Banker”, “See” e “Defending Jacob”:

O segundo comercial, intitulado “Unbelievable Journeys” (“Jornadas Inacreditáveis”), destaca as histórias contadas pelas séries originais da Maçã — além das produções citadas acima, temos também um trecho de “Servant”:

Por fim, o comercial “Icons” (“Ícones”) inclui trechos de “Amazing Stories”, “Beastie Boys Story” e “Home Before Dark”:

“Helpsters”

Por fim, como já virou tradição, o canal do Apple TV+ no YouTube liberou um novo vídeo musical da série infantil “Helpsters” — dessa vez, com a participação do cantor jamaicano Shaggy.

Em “Sidewalks” (“Calçadas”), Shaggy e os personagens da série cantam sobre a importância das calçadas e de andar com segurança pelas ruas:

Bonitinho, não? 😊