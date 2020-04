Em breve será possível abrir múltiplas janelas do Word ou do PowerPoint no iPad

A Microsoft mostrou uma prévia da próxima grande novidade dos apps Word e PowerPoint para iPads: suporte a múltiplas janelas.

A novidade faz parte de um recurso introduzido pela Apple no iOS 13.1, o qual expande as funções da Split View (recurso que divide a tela) para abrir mais de uma janela de um mesmo app — anteriormente, o suporte à Split View era limitado a uma janela por aplicativo.

A capacidade de exibir pelo menos dois documentos do Word, por exemplo, é especialmente útil para comparar duas versões diferentes (ou acompanhar anotações enquanto executa um trabalho). Da mesma forma, o suporte ao PowerPoint permite cruzar slides entre apresentações na mesma tela.

Na publicação, voltada para os membros do programa de testes (chamado Office Insider), a Microsoft detalha três maneiras de acessar o suporte para várias janelas no Word e no PowerPoint:

Toque, segure e arraste um arquivo recente (compartilhado ou aberto) para a borda da tela do iPad para abri-lo lado a lado. Deslize de cima para baixo na tela para mostrar o Dock; em seguida, toque e segure o ícone do aplicativo, arrastando-o para a borda esquerda ou direita da tela. Selecione a opção “Visualizações Recente”, “Compartilhada” ou “Aberta” na tela inicial do aplicativo, toque no menu “…” e selecione “Abrir em uma nova janela”.

A empresa não disse quando o suporte para múltiplas janelas estará disponível para todos os usuários — mas certamente não deverá demorar, já que os testes parecem estar avançados.

Aos interessados, para testar o recurso é preciso ingressar no programa Office Insider e baixar as versões beta do Word e PowerPoint pelo TestFlight, plataforma de testes da Apple.

via 9to5Mac