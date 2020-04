Intel apresenta novos chips de 10ª geração para desktops — alguns dos quais poderão equipar futuros iMacs

No início do mês, falamos aqui sobre novos processadores de décima geração anunciados pela Intel — aqueles chips, entretanto, eram destinados a laptops (e alguns deles poderão, inclusive, chegar a um futuro MacBook Pro). Pois hoje a gigante fez um novo anúncio, desta vez focado em processadores para desktops.

Os novos chips são da família “Comet Lake”, que é da décima geração mas ainda traz arquitetura de 14 nanômetros — a família “Ice Lake”, mais avançada, também é da décima geração, mas já conta com a arquitetura de 10nm.

Ao total, o anúncio traz nada menos que 32(!) novos chips entre as famílias Core i9, i7, i5, i3, Pentium e Celeron. Alguns deles, especialmente nas linhas i5 e i7, podem ser bons candidatos a processadores para uma futura atualização do iMac (que é algo que circula os rumores da Apple já há algum tempo, aliás).

Entre os processadores anunciados hoje, a “menina dos olhos” responde pelo nome de Core i9-10900K. Trata-se de um chip focado no público gamer, com 10 núcleos (20 threads) e frequência-base de 3,7GHz — podendo chegar a 4,8GHz com a tecnologia Turbo Boost 3.0, que identifica os núcleos mais rápidos do processador para intensificar a atividade deles (o recurso está disponível em vários dos chips mais potentes da nova linha, vale notar).

Para quem quer detalhes sobre cada um dos novos 32 processadores, o AnandTech gentilmente fez um resumo das características de todos eles:

Outros recursos trazidos pelos novos processadores da Intel incluem suporte ao Wi-Fi 6 e a conexões Ethernet 2,5G. Os chips começarão a ser distribuídos às fabricantes e no varejo já no próximo mês — e, para nós, fica a expectativa de adoção por parte da Maçã no seu futuro computador tudo-em-um.

via MacRumors