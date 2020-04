Como se sabe, o ciclo de vida de um produto da Apple (ou de qualquer empresa) não acaba no momento em que ele é descontinuado — por lei, as fabricantes precisam manter um período de suporte a esses dispositivos mesmo após o fim da sua venda.

No caso da Maçã, a coisa toda funciona da seguinte forma: cinco anos após o encerramento das suas vendas, um produto passa a ser considerado “clássico” — isto é, a empresa não tem mais a obrigação de prestar suporte a ele, mas pode fazê-lo de acordo com a disponibilidade de peças de reposição em suas lojas ou assistências autorizadas (a não ser na Turquia e no estado americano da Califórnia, onde o suporte neste período ainda é obrigatório).

Dois anos após esse período (ou seja, no sétimo aniversário do fim das vendas), os produtos passam a ser considerados “obsoletos” — e aí, resta torcer para que o seu produto não dê mais defeito, já que a rede de assistências autorizadas não mais prestará suporte a ele em nenhum lugar do mundo. Neste caso, o jeito é apelar a uma oficina não-autorizada.

Pois hoje, mais algumas criações da Apple foram adicionados à lista de produtos clássicos. Mais especificamente, refiro-me a alguns modelos de MacBooks Air/Pro fabricados em 2013/14. A lista completa dos modelos pode ser conferida logo abaixo:

MacBook Air (11 polegadas, meados de 2013)

(11 polegadas, meados de 2013) MacBook Air (13 polegadas, meados de 2013)

(13 polegadas, meados de 2013) MacBook Air (11 polegadas, início de 2014)

(11 polegadas, início de 2014) MacBook Air (13 polegadas, início de 2014)

(13 polegadas, início de 2014) MacBook Pro (13 polegadas, meados de 2014)

A lista completa de produtos clássicos e obsoletos da Apple pode ser conferida nessa página de suporte.