Novo iPhone SE é lançado no Brasil

O novo iPhone SE foi apresentado pela Apple em meados de abril, chegando às lojas online (em mais de 40 países) no dia 24/4. O Brasil, como sabemos, ficou de fora dessa primeira leva; ainda assim, não demorou muito para o aparelho ser devidamente homologado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Pois agora, poucas semanas depois, ele está oficialmente lançado por aqui!

Por fora, o aparelho é basicamente um iPhone 8, mas por dentro ele vem com boas novidades; muito provavelmente trata-se do último iPhone lançado pela Apple com tela de 4,7 polegadas e com Touch ID no botão de início, o que dá um certo ar nostálgico a ele.

Se você é um admirador desse formato, taí uma boa oportunidade de ter um aparelho com um hardware bastante satisfatório, que receberá novas versões do iOS por muito tempo — já que ele tem o mesmo cérebro (o chip A13 Bionic) dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

O novo iPhone SE está disponível em três de cores (preta, branca e vermelha ) e três capacidades de armazenamento: 64GB, 128GB e 256GB, saindo por R$3.700, R$4.000 e R$4.500 respectivamente, quando pagos em até 12x; à vista, há 10% de desconto.

Os aparelhos estão com prazo de envio de apenas um dia útil.