Promoções do dia na App Store: Star Wars Pinball 7, KliksApp, Photos Resizer e mais!

Aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores desta quinta-feira!

Como estamos nos aproximando do #maythe4 , nada melhor do comemorar previamente com o Star Wars Pinball 7. O jogo traz toda a emoção dessa franquia de sucesso para as clássicas mesas de pinball. Escolha fazer parte da Aliança Rebelde ou do Império Galático nessa batalha para o equilíbrio das forças!



A clássica trilha sonora está presente, com músicas que definiram o lado nerd de gerações. Compare os seus resultados com os dos seus amigos na busca pelo topo da tabela.

O ponto negativo fica por conta da disponibilidade de apenas uma mesa, ficando as outras como extras, disponíveis via compras internas ao custo de R$3,90 cada.

Eis um vídeo do jogo:

Se você é fã de pinball e/ou gosta de Luke Skywalker, Darth Vader, R2-D2 e companhia, não deixe de aproveitar o desconto e baixar agora!

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$63 de desconto:

Apps para iOS

Tudo conta.

Jogo de aventura.

Uma verdadeira jornada.

Utilitário para fotos.

App para macOS

Utilitário para redimensionamento de imagens.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! Se puder, fique em casa! 🏡