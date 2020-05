Faça screenshots de páginas inteiras com essa extensão para o Safari do macOS

Eu sei, eu sei. Existem navegadores muito mais parrudos e com bem mais opções do que o Safari. E você nem precisa utilizar o Chrome para isso, uma vez que esse mercado é bastante aquecido e conta com ótimas opções como Firefox, Edge, Opera, Vivaldi, etc.

Muitos deles, aliás, compartilham recursos. Por exemplo: você pode utilizar uma extensão criada para o Chrome no Opera ou no Edge — o que abre um leque grande de opções, já que o navegador do Google é o mais utilizado no mundo.

Mas eu sou um defensor do Safari. Gosto dele justamente pela simplicidade, pela performance e pela integração óbvia que ele tem nos sistemas operacionais da Apple (Lista de Leitura, sincronização das abas entre dispositivos, etc.). Só que essa simplicidade tem seus contras: a oferta de extensões para o Safari é absurdamente menor que a do Chrome — e isso piorou muito após a Apple tomar a decisão de retirar a ‘loja” de extensões, que rodava na web, e passar tudo para dentro da Mac App Store.

Por conta do meu trabalho aqui no MacMagazine, uma solução para capturar imagens (as famosas screenshots) é algo essencial. No passado, eu usava uma extensão qualquer que estava longe de ser ideal, mas “quebrava um galho”. Com essa migração da Apple para a Mac App Store, contudo, a extensão foi abandonada e eu fiquei órfão. Eis que, recentemente, conheci o Page Screenshot for Safari, do desenvolvedor Denk Alexandru.

A extensão é simples, mas funciona maravilhosamente bem! São quatro opções de captura:

Capturar uma área selecionada; Capturar toda a parte visível de uma página; Capturar toda a página, do início ao fim; Capturar toda a página, do local que você está até o fim.

As duas primeiras opções você até consegue se virar com a o app nativo do macOS, chamado Captura de Tela; mas se você quer fazer uma screenshot de uma página inteira, aí não tem como. Mas essa extensão vai além, lhe dando a opção de escolher o formato do arquivo final (JPEG, PNG, PDF ou todas as três), e se você quer fazer a captura em uma única imagem ou em várias — todas salvas na pasta “Downloads” do sistema.

Você pode ainda delimitar um tamanho máximo para a altura da imagem, escolher se quer salvar tudo em resolução Retina, se deseja abrir o arquivo para edição assim que ele é salvo e se quer copiar a screenshot para a área de transferência (clipboard) do sistema, facilitando trabalho posteriores.

Abaixo segue um exemplo de uma screenshot (pagina completa) feita com a extensão:

Custando apenas R$11 na Mac App Store, eu recomendo o Page Screenshot for Safari de olhos fechados se você está procurando uma ferramenta similar.