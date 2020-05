Sexta-feira é dia de… isso mesmo: lançamento no Apple Arcade! A novidade de hoje na plataforma de jogos da Maçã responde pelo nome Neversong.

A história gira em torno de Peet, que acorda de um coma e não consegue encontrar a sua namorada em nenhum lugar. Como resolver esse mistério? É simples!

Você precisa investigar os gritos que saem do coração de Neverwood, o comportamento cada vez mais bizarro de adultos zumbis e a estranha verdade sobre o passado de Peet nesta fábula assombrosamente onírica.

Explore seis níveis ilustrativos e sombrios, que vão desde o campo de Red Wind até os pavorosos corredores do Asilo Blackfork; enfrente chefes, monstros e adultos zumbis com seu confiável bastão de beisebol; e junte-se aos seus excêntricos companheiros de infância e ao seu confiável pássaro em uma aventura para descobrir a verdade sobre seu recente coma — tudo isso com uma trilha sonora recheada de piano, que dá o clima certo ao jogo.

Confira um trailer do jogo (que antes se chamava “Once Upon a Coma”):

Neversong é compatível com iPhones, iPads, Macs e Apple TVs — lembrando que o Apple Arcade requer uma assinatura mensal de R$10.