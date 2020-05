Mesmo com pandemia, 2º trimestre fiscal de 2020 da Apple veio recheado de recordes

Como esperado, a Apple divulgou ontem os resultados financeiros do seu segundo trimestre fiscal de 2020.

Esse não foi um trimestre comum. Como informamos, em meados de fevereiro a Apple informou que não mais conseguiria bater a meta estipulada para o período por conta do surto do novo Coronavírus (COVID-19) — na época, ainda uma epidemia concentrada basicamente na China; hoje, uma pandemia. Ainda assim, levando todas as consequências em consideração (como o fechamento de praticamente todas as lojas da companhia ao redor do mundo), o trimestre foi positivo.

A receita no período foi de incríveis US$58,3 bilhões (1% a mais se comparada à do mesmo período de 2019) — a previsão de Wall Street era de US$54 bilhões —, com lucro líquido de US$11,2 bilhões (-3,5%) e ganhos por ação diluída de US$2,55 (+4%). Vendas internacionais compreenderam 62% de todo o faturamento trimestral.

Acho que não consigo me lembrar de um trimestre no qual tive mais orgulho do que fazemos/como fazemos. —Tim Cook, CEO da Apple

Como de costume, o CEO Tim Cook e o CFO Luca Maestri realizaram uma conferência em áudio para anunciar os resultados e comentarem um pouco o desempenho da Apple no último período. Por conta da pandemia, contudo, a empresa optou por não fazer uma projeção para o próximo trimestre, dada a incerteza do mercado.

Nesse evento, seja durante as falas dos executivos ou na sessão de perguntas e respostas com analistas/jornalistas, sempre pintam informações interessantes. E nós, é claro, acompanhamos tudo de perto para trazer os destaques do último trimestre da Maçã para você.

Comentários gerais

A Apple lançou novos produtos enquanto fornece máscaras protetoras para profissionais de saúde — algo que não deve ser fácil, levando em conta a complexidade nas linhas de produção da empresa.

A rede de logística e montagem da Apple produziu 30 milhões de máscaras de proteção e 7,5 milhões de escudos faciais, com uma produção semanal na casa de 1 milhão.

Cook confirmou que a empresa sofreu com o fornecimento de componentes em fevereiro por conta da pandemia, mas que no fim de março a produção já estava devidamente normalizada.

A base instalada de dispositivos ativos atingiu a maior alta de todos os tempos, em todos os segmentos geográficos onde a Apple atua.

A margem bruta da empresa ficou em 38,4%, um patamar sequencial estável; a margem bruta dos produtos foi de 30,3% (uma queda sequencial de 380 pontos-base devido à perda de alavancagem e a um mix desfavorável, segundo Maestri); a margem de serviços ficou em 65,4%.

A Apple fechou o trimestre com US$193 bilhões em caixa (caixa líquido de US$83 bilhões), além de títulos negociáveis.

A empresa recomprou 64,7 milhões de ações durante o trimestre.

Falando sobre a pandemia em si, Cook disse: “Não podemos dizer com certeza quantos capítulos existem nesse livro, mas podemos dizer que o final será bom.”

Apple’s cash pile (every 10 years):



2020: $192.8 billion



2010: $51 billion



2000: $4 billion



1990: $997 million — Jon Erlichman (@JonErlichman) April 30, 2020 Pilha de caixa da Apple (a cada 10 anos):

2020: US$192,8 bilhões

2010: US$51 bilhões

2000: US$4 bilhões

1990: US$997 milhões

iPhones

A oferta e a demanda por aparelhos foram bastante afetadas pela COVID-19 durante o trimestre.

Embora o ciclo de upgrades de aparelhos tenha se alongado, a base instalada ativa do ‌iPhone‌ alcançou o seu maior nível histórico.

Cook afirmou que o novo iPhone SE está tendo uma procura forte, e que clientes aparentemente estavam esperando um iPhone com tamanho menor com tecnologia de ponta, ou vindo do Android — segundo Cook, o SE é mais rápido que a maioria dos aparelhos que rodam o sistema operacional do Google.

O Bank of America está comprando dezenas de milhares de dispositivos iOS para seus funcionários.

iPads

Como reflexo do fechamento de escolas, professores estão recorrendo a produtos da Apple por conta do isolamento social. Segundo Cook, a Apple entregou dezenas de milhares de iPads em Ontário (Canadá), cerca de 100 mil em Los Angeles (nos Estados Unidos), cerca de 50 mil em Nova York (EUA) e mais.

A procura pelo novo iPad Pro com scanner LiDAR está grande, segundo Cook.

Metade dos compradores de iPads compraram o tablet pela primeira vez.

A base instalada de usuários de iPads é a maior já vista.

Macs

Metade dos compradores de Macs são novos, ou seja, comparam o computador pela primeira vez.

A base instalada de usuários de Macs é a maior já vista.

Vestíveis, Casa e Acessórios

Médicos estão recorrendo ao Apple Watch para tratar pacientes com segurança, à distância — utilizando recursos como o ECG, por exemplo, para monitorar a saúde.

‌Mais de 75% dos usuários que compraram um novo Apple Watch ao redor do mundo são novos clientes.

O segmento estabeleceu um novo recorde de receita trimestral.

A divisão é agora do tamanho de uma empresa listada na Fortune 140.

Sobre o futuro do Apple Watch, Cook disse que “a empresa está sempre analisando outras áreas” (se referindo a recursos de saúde); ele comentou que, independentemente da pandemia, eles já estavam fazendo isso: “Eu não diria que a porta de saúde se abriu mais; já estava bastante aberta.”

Serviços

O Apple News atingiu a marca de 125 milhões de usuários ativos por mês, e está fazendo uma cobertura especial sobre a COVID-19.

Serviços como App Store, Apple Music, iCloud e os anúncios na App Store atingiram recorde no trimestre; mas, segundo Maestri, as receitas do AppleCare e dos anúncios da App Store serão impactadas (a primeira pelo fechamento das lojas e a segunda por conta da crise).

O FaceTime e o Mensagens tiveram recordes de tráfego no trimestre.

O uso do Final Cut Pro e do Logic Pro também atingiram “níveis recordes” após o período de testes ser elevado para 90 dias.

As assinaturas de terceiros cresceram mais de 40% ano a ano, o maior nível histórico de todos os tempos.

Por conta da pandemia, usuários do Apple Card puderam pular o pagamento do cartão de crédito nos meses de março a abril.

Atualmente, usuários do cartão podem comprar iPhones em 24x sem juros; Cook informou que a Apple está trabalhando para levar esse benefício a outros produtos.

Segundo a Apple, o app e o site lançado especificamente com informações sobre a pandemia tiveram bons números (cerca de 2 milhões de instalações do app e cerca de 3 milhões de visitantes únicos no site).

As transações e contas pagantes atingiram uma nova máxima histórica no trimestre. As contas pagantes aumentaram dois dígitos em todos os segmentos geográficos da Apple, atingindo um total de 515 milhões de assinaturas (125 milhões a mais no comparativo anual); até o fim do ano fiscal de 2020, Maestri acredita que a Apple atingirá 600 milhões de contas pagantes.

A Apple está confiante de que conseguirá atingir a meta de dobrar as receitas da categoria “Serviços” (meta essa estipulada no ano fiscal de 2016) no ano fiscal de 2020.

Apple Stores

A Apple está pagando normalmente todos os funcionários de varejo, independentemente do funcionamento das lojas.

Na China, onde as lojas já reabriram, o tráfego voltou ao patamar que estava em fevereiro — mas, obviamente, ainda não voltou ao nível pré-pandemia.

Previsões para o próximo trimestre

Excepcionalmente diante do cenário da pandemia atual, a Apple não está fazendo uma nova projeção de números para o terceiro trimestre fiscal de 2020. Ainda assim, Maestri comentou que o dólar se valorizou recentemente em relação à maioria das moedas do mundo, e que por isso eles esperam um impacto nas receitas em mais de US$1,5 bilhão.

Falando de iPhones‌ e vestíveis, a Apple espera que o desempenho da receita anual piore no trimestre de junho em relação ao trimestre de março; já para iPads e Macs, a tendência é de melhora na receita num comparativo ano a ano.

Estamos no meio do desenvolvimento da nossa linha de produtos e serviços mais empolgante de todos os tempos, enquanto contribuímos com mais de US$350 bilhões para a economia dos EUA em cinco anos. —Luca Maestri, CFO da Apple

O conselho administrativo da Apple declarou um dividendo em dinheiro de US$0,82 (+6%) por ação comum da companhia, pagável em 14 de maio de 2020 a todos os acionistas registrados ao término dos negócios em 11 de maio próximo. A diretoria também autorizou um aumento de US$50 bilhões ao seu atual programa de recompra de ações.

Gráficos

· • ·

· • ·

· • ·

· • ·

· • ·

· • ·

· • ·

· • ·

via MacRumors, AppleInsider, Six Colors, MacStories