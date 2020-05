Valve abandona versão do SteamVR para macOS

Menos de três anos após trazer a plataforma SteamVR para o macOS, a Valve anunciou hoje que está abandonando o desenvolvimento dela e se focará apenas no Windows e no Linux. O blog UploadVR foi o primeiro a notar o post.

“Recomendamos que usuários de OSX [sic] continuem acessando branches de macOS do SteamVR para acessar compilações anteriores”, disse a empresa, informando que para isso usuários precisam clicar com o botão direito no SteamVR, dentro do Steam, e selecionar Properties… » Betas.

Alternativamente, é claro, usuários de Macs podem continuar usufruindo da plataforma usando o Windows no Boot Camp ou até mesmo dentro de ambientes de virtualização como Parallels Desktop e VMware Fusion.

Para quem não conhece, o SteamVR é a plataforma de realidade virtual da Valve que teve apoio da Apple na época do lançamento dos óculos HTC Vive, no final de 2016.

Correm já há algum tempo rumores de que a Apple estaria trabalhando em óculos próprios de AR e/ou VR, então pode ser que a decisão da Valve tenha um pouco a ver com isso, sabendo que, se isso um dia chegar, o produto provavelmente terá recursos e otimizações exclusivas.

Outra possibilidade, mais plausível ainda, é que a plataforma simplesmente não tinha um grande alcance no mundo Mac. Claro que isso também aplica-se ao Linux, mas, como o UploadVR aponta, muitos desenvolvedores estão no Linux e ele é requerido para certas aplicações corporativas e governamentais.

via AppleInsider