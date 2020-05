Consumidores baixaram e gastaram mais do que nunca em apps para iPad no 1º trimestre

Apesar de a Apple ter divulgado uma queda de 10,2% na sua receita com a venda de iPads durante o primeiro trimestre de 2020, o mercado de apps para o tablet está mais aquecido do que nunca.

Uma nova pesquisa divulgada pela Sensor Tower revelou que os downloads de apps para iPad voltaram a subir no período pela primeira vez desde 2013.

Confira o gráfico:

Foram 1,1 bilhão de apps baixados no período, 40%(!) a mais do que no primeiro trimestre de 2019.

E não foi só isso. Consumidores gastaram US$2,1 bilhões em apps para iPad de janeiro a março, 16% a mais do que um ano atrás e um recorde histórico para o segmento. Pasme: 76% desse total, cerca de US$1,6 bilhão, foi em jogos.

Nada mau, hein Apple.

via AppleInsider