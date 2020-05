Vídeo: como liberar espaço do WhatsApp no iPhone

Você com certeza sabe que pode apagar mensagens, áudios, fotos e vídeos individualmente em conversas no WhatsApp, bem como sabe que também é possível limpar conversas inteiras lá — sejam individuais ou grupos.

Mas será que você sabe que há uma forma mais inteligente e automatizada de fazer isso, a qual permite que você só apague coisas que realmente estão ocupando muito espaço no seu iPhone, como fotos e vídeos?

É isso que lhes mostramos em detalhes no vídeo de hoje. 😊 Ele meio que complementa um outro que fizemos no comecinho de 2018, com dicas gerais de como liberar espaço no iPhone.

Curtiu o vídeo? Então passa rapidinho lá no YouTube e deixa um joinha, é bem importante para nós! Não esqueça, também, de compartilhá-lo com parentes e amigos.