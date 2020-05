Extensão Dark Mode for Safari “obriga” sites a ficarem escuros

O Modo Escuro chegou para ficar. Após aterrisar no macOS Mojave 10.14, ele chegou ao iOS 13 e agora faz parte do cotidiano de muitos usuários.

Ainda que boa parte do sistema operacional seja impactada pelo recurso e assuma essa aparência escura, quando você abre o Safari muito provavelmente se depara com um belo fundo branco de algum site, contrastando completamente com a sua escolha visual.

Por que isso acontece? Bem, os sites não necessariamente seguem essa regra — a Apple até criou uma forma de desenvolvedores web suportarem o Modo Escuro em seus sites, mas daí a todo mundo embarcar nessa…

Mas há uma forma de “forçar” os sites a ficarem escuros, usando a extensão Dark Mode for Safari do desenvolvedor Alexandru Denk.

Essa extensão altera o esquema de cores dos sites que você visita, seja para tornar a leitura mais agradável em um ambiente com iluminação reduzida ou simplesmente para que tudo fique combinando com a aparência escura do macOS.

Antes, é claro, um alerta: nem tudo são flores. Em muitos casos, a implementação fica realmente boa e adequada (como na Wikipédia).

Em outros, como no UOL, a coisa já não fica tão agradável — repare que a marca do site some no Modo Escuro, e que algumas cores (botões, barras, entre outros elementos) ficam bem diferentes da original. Vai muito da forma como o site foi criado/construído, afinal o que a extensão faz é forçar um Modo Escuro “goela abaixo” desses sites.

Falando das opções da extensão em si, você pode ativá-la manualmente, configurar para ela ser ativada junto ao sistema ou agendar um horário específico (à noite, por exemplo) para que ela seja ligada automaticamente.

Você também tem opções do quão escuro quer deixar o visual (preto, cinza escuro, uma espécie de cortina preta na qual você controla a opacidade ou até mesmo um modo mono, que trabalha numa escala de cinza).

Há ainda uma espécie de filtro pelo qual você pode desativar ou ativar as configurações da extensão apenas a determinadas páginas ou sites — ideal justamente para você fazer essa triagem, caso o visual escuro não fique satisfatório em alguns lugares. 😉