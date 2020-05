iPhone 11 Pro Max perde do novo SE em teste de queda

Na semana passada, publicamos aqui no site o tradicional teste de durabilidade do novo iPhone SE feito por Zack Nelson, do canal JerryRigEverything. Mas um teste que eu também curto bastante é o do PhoneBuff.

Neste caso, o novo iPhone SE foi colocado frente ao seu irmão maior e mais caro, o iPhone 11 Pro Max, em uma série de testes de queda sobre concreto. E sim, o SE ganhou em quase todos.

Como vocês podem ver no vídeo, basicamente a única vantagem do iPhone 11 Pro Max nos testes foi a sua lateral de aço inoxidável, que resistiu mais no teste de quina que a lateral de alumínio do iPhone SE.

O iPhone 8 já havia se saído muito bem nesse teste do PhoneBuff, então era esperado que o novo SE não decepcionasse. O fato de ele ser menor e mais leve deve ter ajudado bastante também, é claro.