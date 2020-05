Apple atualiza o MacBook Pro de 13 polegadas, agora com Magic Keyboard

Quando a Apple lançou o MacBook Pro de 16 polegadas, era esperado que um novo, com tela de 14 polegadas, também seria lançado para completar a linha de notebooks profissionais da Maçã.

Bem, a atualização finalmente chegou, seis meses depois, mas a Apple optou por manter esse MacBook Pro menor com tela Retina de 13 polegadas.

A tela Retina continua igual, com 4 milhões de pixels, 500 nits de brilho, suporte a ampla gama de cores P3 e tecnologia True Tone. Mas agora o novo portátil — assim como seu irmão maior — ganhou o tão esperado Magic Keyboard, teclado com mecanismo tesoura de nova geração e criado para substituir o problemático teclado com mecanismo borboleta, vem com o dobro de armazenamento interno (começando em 256GB e indo até 4TB) e processadores Intel quad-core de 10ª geração (apenas nos modelos topos-de-linha) com velocidades Turbo de até 4,1GHz.

O Magic Keyboard do novo MBP tem uma tecla Esc física e a Apple aproveitou, também, para retornar ao design convencional das setinhas direcionais sem colocar as laterais na mesma altura das verticais — isto é, em um formato de “T” invertido.

“Seja você um estudante universitário, um desenvolvedor ou um profissional de criação, o MacBook Pro de 13 polegadas oferece desempenho poderoso, uma tela Retina impressionante e duração da bateria para todo o dia em nosso notebook profissional mais portátil. Hoje estamos adicionando o novo Magic Keyboard, dobrando o armazenamento padrão e aumentando o desempenho, tornando o MacBook Pro de 13 polegadas um valor ainda melhor para nossos clientes”, disse Tom Boger, diretor sênior de marketing de produtos para Mac e iPad da Apple. “Com essas atualizações, toda a nossa linha de notebooks apresenta o Magic Keyboard para a melhor experiência de digitação de todos os tempos em notebooks Mac, oferece o dobro do armazenamento padrão do que antes e oferece ainda mais desempenho.”

A Apple promete para esse novo MBP de 13″ uma performance gráfica “até 80% melhor” com a GPU integrada Intel Iris Plus — graças a ela, o notebook pode se conectar ao Pro Display XDR na sua resolução máxima, de 6K.

O portátil em com 16GB de memória 3.733MHz nos modelos topos-de-linha (personalizável até 32GB). Também temos alto-falantes aprimorados, a tradicional Touch Bar com Touch ID, chip de segurança T2 e bateria “para o dia todo”.

Preços

O novo MBP de 13″ partirá de US$1.300 nos Estados Unidos (chip Core i5 de 1,4GHz de oitava geração, Intel Iris Plus Graphics 645, 8GB de memória e 256GB de SSD), com um preço promocional de US$1.200 para instituições acadêmicas, professores e estudantes. Ele já está disponível para compra lá fora, com previsão de ser despachado para os primeiros consumidores até a semana que vem.

No Brasil já temos os preços dos novos MBPs de 13″, mas eles ainda não estão disponíveis para compra. O mesmo modelo de entrada supracitado custará R$14.230 em até 12x, ou R$12.806,10 à vista.