Apple e Google liberam exemplos de códigos/interfaces da solução de combate ao Coronavírus

Nós últimos dias, tivemos bons avanços no projeto criado pela Apple e pelo Google para monitorar pessoas que possivelmente entrarão em contato com alguma outra infectada pelo novo Coronavírus (COVID-19) — como a liberação da primeira versão do framework para que todos comecem a testar sua implementação.

Hoje, uma nova etapa foi alcançada: ambas as empresas estão fornecendo amostras para desenvolvedores, incluindo alguns exemplos de recursos de UI e de códigos. A ideia é mostrar para desenvolvedores e agências de saúde ao redor do mundo como implementar tudo do zero.

As companhias também lançaram novas políticas que desenvolvedores deverão aderir para que seus aplicativos (utilizando o framework, obviamente) sejam aprovados, incluindo:

Apps devem obter o consentimento da pessoa para serem usados;

Apps devem obter outro consentimento para compartilhar um resultado positivo para a COVID-19;

Apps devem coletar a quantidade mínima de dados necessária;

Desenvolvedores só podem usar esses dados para o esforço de resposta à COVID-19;

Apps não podem acessar serviços de localização;

A solução é limitada a um app por país (para que apenas o oficial, do governo, utilize a ferramenta).

Além dessas, há outras regras. Vale notar que a limitação de um app por país pode ser relevada caso o governo em questão adote uma solução mais centrada em estados do que em uma esforço, digamos, federal — mas isso depende de uma conversa e uma suposta aprovação da Apple e do Google.

As autoridades de saúde também poderão exigir que usuários insiram um código exclusivo vinculado ao teste realizado, a fim de ajudar a garantir que eles sejam realmente provenientes de testes verificados e autorizados — e evitando “auto-relatados” ou resultados com base em testes não aprovados por uma autoridade de saúde.

Abaixo, os exemplos de UI liberados pela Apple:

Aos interessados, as novas informações liberadas pela Apple e pelo Google podem ser encontradas aqui e aqui.

Reabertura de loja na Áustria

Mudando de assunto mas continuando no mesmo tema, no fim de semana nós comentamos que a única loja da Apple na Áustria iria reabrir dentro de 1-2 semanas. Hoje, mais detalhes sobre os planos da empresa foram revelados pelo veículo local Heute [Google Tradutor].

A reabertura acontecerá amanhã (terça-feira, 5 de maio), mas cheia de restrições: consumidores precisarão manter uma distância mínima de dois metros, e o horário de funcionamento da loja será temporariamente reduzido (das 11h às 18h). Máscaras deverão ser usadas por todos dentro da loja e a Apple ainda fará verificações de temperatura na porta.

Vale notar que essa é a segunda reabertura de loja da Apple fora da China — a primeira foi na Coreia do Sul.

via TechCrunch, 9to5Mac