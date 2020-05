Novos produtos lançados no Brasil significa…? Sim, reajustes de preços — ainda mais numa época em que o dólar simplesmente disparou e se valorizou muito ao frente ao real.

Hoje, com o lançamento do novo MacBook Pro de 13 polegadas, a Apple aumentou os preços dos portáteis no país — vale notar que a empresa só mexeu nos preços do modelo de 13″, deixando os valores do de 16″ (lançado em novembro passado) inalterados.

Eis a nossa tabela comparativa:

Ainda que aumentos fossem inevitáveis, é difícil entender a lógica do reajuste levando em consideração o aumento de ~2% nos modelos de entrada e acima de 13% nos modelos topos-de-linha. 🤷🏻‍♂️