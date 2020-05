Apple TV+: contrato com Annie Weisman; novos vídeos de “Ghostwriter”, “Trying”, “Defending Jacob” e “Helpsters”

A gigante de Cupertino continua investindo em conteúdos para o Apple TV+ e, recentemente, o serviço ganhou um novo talento para impulsionar a criação de novas séries/filmes, como veremos a seguir.

Além disso, a empresa divulgou trailers, sneak peeks e vídeos de bastidores de algumas produções populares e recém-lançadas, como “Trying” e “Defending Jacob”.

Vamos conferir tudo isso?

Contrato com Annie Weisman

No começo deste ano, comentamos alguns detalhes da futura série dramática do Apple TV+, “Physical”, estrelada por Rose Byrne (“De Repente Uma Família”) e produzida por Annie Weisman (“Um Grande Garoto”).

Agora, uma reportagem do Deadline aponta que Weisman assinou um contrato de dois anos com a Apple para a produção de conteúdo de forma exclusiva, a começar pelo drama que se passa na década de 1980.

Antes de fechar o acordo com a Apple, Weisman produzia conteúdos para Universal. Além de “Desperate Housewives”, ela também trabalhou em “Almost Family”, “The Path”, “Suburgatory” e “About a Boy”.

A produtora também se junta a outros gigantes da indústria que fecharam acordos com a Apple, incluindo Jason Katims, Alfonso Cuaron, Justin Lin, Lee Eisenberg, Monica Beletsky, Oprah Winfrey, Sharon Horgan, Simon Kinberg, Julia Louis-Dreyfus e Kerry Ehrin.

Trailer de “Ghostwriter”

A Apple compartilhou um novo trailer que mostra um pouco do que acontecerá nos próximos episódios de “Ghostwriter” (“O Fantasma Escritor”), confira:

A verdade está lá fora, mas o mistério está longe de terminar.

Até o momento, as séries infantis do Apple TV+ (“Ghostwriter”, “Helpsters” e “Snoopy no Espaço”) são os únicos títulos que possuem mais de dez episódios na primeira temporada, todos já disponíveis.

Trailer de “Trying”

A Maçã também disponibilizou um novo trailer da comédia recém-lançada “Trying”, estrelada por Rafe Spall e Esther Smith.

Tudo o que Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) querem é um bebê — mas é a única coisa que eles simplesmente não podem ter. Como eles vão preencher os próximos 50 anos, se não podem começar uma família? Depois de descartar qualquer outra opção, Nikki e Jason decidem adotar e são confrontados com um mundo de novos e desconcertantes desafios. Com amigos disfuncionais, uma família maluca e a vida caótica, será que o conselho de adoção concorda que eles estão prontos para serem pais?

A série é co-estrelada por Imelda Staunton, Ophelia Lovibond e Oliver Chris (vencedor do BAFTA), e escrita por Andy Wolton. Todos os episódios da primeira temporada já estão disponíveis no Apple TV+.

Bastidores de “Defending Jacob”

O drama “Defending Jacob” (“Em Defesa de Jacob”), estrelado por Chris Evans, Michelle Dockery e Jaeden Martell, também ganhou um novo vídeo com bastidores da produção:

Um olhar nos bastidores de “Defending Jacob”, no qual elenco e equipe discutem a elaboração do drama familiar que está no centro da série.

“Defending Jacob” já está disponível no Apple TV+. Os novos episódios da primeira temporada são lançados semanalmente, às sextas-feiras.

Vídeo de “Helpsters”

O novo vídeo educativo com os personagens da série infantil “Helpsters” (dos criadores de “Vila Sésamo”) estrela a cantora Kassi Ashton e ensina às crianças como se manter refrescado com um picolé:

A primeira temporada de “Helpsters” está disponível no Apple TV+.