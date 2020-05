Gmail agora mostra cartões com detalhes de compras online; Google Drive, Microsoft Teams e Mactracker são atualizados

Vamos começar a semana com alguns updates da App Store?

A versão móvel do Gmail, do Google, foi atualizada com suporte a um recurso que já existe há algum tempo na web: visualização de cartões de compras online. Com isso, é possível conferir as principais informações de uma compra online quando um recibo é enviado.

Além disso, os apps Google Drive, Microsoft Teams e Mactracker foram atualizados com novidades e melhorias, como veremos mais à frente.

Gmail

Já há alguns dias, os usuários do Gmail para iOS/iPadOS e Android têm acesso a um novo tipo de visualização para recibos de compras online. Mais precisamente, logo acima do email propriamente dito, é possível notar um novo cartão com as principais informações da compra, que também inclui assinaturas e dados sobre passagens aéreas.

Vale lembrar que isso não é exatamente uma novidade, uma vez que esse tipo de visualização estava disponível na versão para web do Gmail.

Os detalhes exatos de uma compra que o Gmail exibe variam de acordo com o varejista, serviço ou companhia aérea; nos iPhones, o cartão ocupa a tela inteira (e pode ser passado rapidamente), enquanto nos Androids o cartão é menor e pode ser expandido/condensado.

De acordo com o Phone Arena, se você não conseguir visualizar o cartão, talvez seja necessário aguardar a próxima atualização do Gmail no seu dispositivo. Na App Store, a última nota de atualização do Gmail cita apenas o suporte ao app Arquivos, mas esse recurso foi introduzido em fevereiro passado.

Google Drive

O Google acaba de lançar um update para o app Drive no qual implementa um novo recurso chamado “Tela de privacidade”. Isso oferece uma camada de proteção adicional ao acessar o app quando o dispositivo está desbloqueado — a partir do Touch ID ou do Face ID.

Para ativar a opção, basta abrir o app Google Drive e, na barra superior, tocar no ícone de três barrinhas. Em seguida, selecione Configurações » Tela de privacidade e toque no botão deslizante para ativá-la.

Microsoft Teams

O app de comunicação corporativa da Microsoft ganhou diversas novidades na atualização do final de abril, incluindo o aumento do número de participantes em videochamadas, desfoque de fundo em tempo real, opção para indicar que você pretende falar (“Levantar as mãos”), legendas ao vivo e muito mais.

Aumento do número de participantes

Dado o crescimento na realização de videochamadas durante a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a Microsoft aumentou o número de participantes que podem ser vistos simultaneamente de 4 para 9 pessoas.

Desfoque de fundo

Disponibilizado somente para iPhone e iPad, o desfoque de fundo permite lhe colocar em destaque durante uma ligação de vídeo — algo semelhante aos efeitos do Modo Retrato.

“Levantar as mãos” (“Raise hands”)

O novo recurso “Levantar as mãos” permite que os participantes indiquem que desejam falar, facilitando a participação em grandes reuniões. Todos verão uma sugestão visual no ícone do participante (assim como na lista de participantes que levantaram a mão primeiro), dando a eles espaço para participar da conversa sem tumulto.

Legendas ao vivo

Disponível tanto para iOS/iPadOS quanto para Android, as legendas ao vivo permitem que os participantes com alguma diligência auditiva (ou com diferentes níveis de proficiência em um idioma) acompanhem e leiam o que é dito durante as reuniões. Contudo, o recurso oferece suporte somente ao inglês, por ora.

Mactracker

Se você ainda não conhece o Mactracker, saiba que não é tarde demais para experimentá-lo. Essa ferramenta compila informações sobre basicamente todos os produtos (hardwares, softwares e serviços) já lançados pela Apple, separados por modelo/versão e com dados completos.

Recentemente, o app foi atualizado com suporte ao Magic Keyboard do novo iPad Pro e adicionou novas informações como pontuações de testes benchmarks (Geekbench 5) dos dispositivos mais recentes. Ademais, a atualização trouxe melhorias e atualizou a lista de produtos obsoletos (vintage) da Apple.