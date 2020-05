Apple atualiza firmware dos AirPods Pro para a versão 2D15

Meses depois de lançar a atualização 2C54 para AirPods Pro e retirá-la do ar após relatos de que teria afetado seu sistema de Cancelamento Ativo de Ruído, finalmente parece que temos uma nova versão na área.

O MacRumors noticiou há pouco que a Apple está liberando agora o firmware 2D15 para donos de AirPods Pro, e novamente não sabemos ao certo o que ele traz de novo/corrigido. Muito provavelmente, podemos esperar melhorias nesses recursos básicos dos fones de ouvido, bem como aprimoramentos gerais em conectividade.

É possível conferir qual a versão do firmware dos seus AirPods em Ajustes » Geral » Sobre » AirPods; eles precisam estar emparelhados com o iPhone para que seja possível visualizar essa informação. Você ou provavelmente está rodando a “problemática” (aspas mesmo aqui, porque eu estou nela e não tive problema nenhum) 2C54 , que foi retirada do ar, ou a anterior a ela, que era a 2B588 .

A nova versão do firmware também é importante pois, como relatamos, alguns usuários estavam recebendo AirPods de reposição com a versão 2D3 , até então inexistente. Agora, com essa atualização, tudo deverá voltar ao normal para todos.

Se ainda não estiver na última versão, a atualização é aplicada de forma automática e completamente silenciosa — quando você usar os fones e eles se conectarem ao iPhone/iPad, a atualização será feita em algum momento.

Caso você já tenha atualizado os seus AirPods Pro para a versão 2D15 e note algo de novo/diferente, comente abaixo! 😉

