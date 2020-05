Apple Pay está chegando ao maior banco de Portugal

Boa notícia para você que é português — ou você, brasileiro, que mora em Portugal — e tem conta no Millenniumbcp, maior banco do país.

Apple Pay brevemente no Millennium bcp. pic.twitter.com/4zXViIBWlE — Millennium bcp (@Millenniumbcp) May 5, 2020

Conforme anunciado nas redes sociais do banco, ele em breve entrará para o hall das instituições financeiras do país compatíveis com o Apple Pay, como nos indicou o leitor Marcelo Neves.

Atualmente, os seguintes bancos e serviços digitais são compatíveis com o Apple Pay em Portugal: Bunq, Crédito Agrícola, Curve, iCard, moey!, Monese, N26, Openbank, Revolut e TransferWise.

A empresa não informou quando exatamente a novidade será lançada mas, normalmente, quando algum parceiro da Apple divulga algo assim, é porque tudo acontecerá em breve — então, se você é cliente do Millennium, fique ligado!

Modo de transporte público expresso

Numa nota relacionada, o recurso do Apple Pay focado em transporte público foi expandido recentemente na China, como informou o South China Morning Post.

Com o modo de transporte público expresso, usuários podem apenas aproximar seus iPhones e Apple Watches nas catracas para liberar o acesso sem a necessidade de autenticar a operação usando o Face/Touch ID.

O modo já estava disponível na China, mas apenas nas cidades de Pequim e Xangai — utilizando os cartões de transporte locais. Agora, a Apple firmou parceria com os cartões T-Union, os quais são aceitos em 275 cidades chinesas — expandindo bastante o alcance do recurso por lá.

via 9to5Mac