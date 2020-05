Se a ideia é ter um parceiro eletrônico no gerenciamento de emails, aplicativos não faltam no macOS: você pode escolher ficar com a opção nativa do sistema, o Mail, ou aventurar-se na Mac App Store para navegar entre dezenas de outras criações. Pois hoje, mais uma delas chegou à loja: o Edison Mail.

Os aficionados de correio eletrônico (se é que isso existe) certamente já terão ouvido falar nesse nome: o Edison Mail existe em versão para iOS há mais de um ano, e também já era distribuído em versão para macOS há alguns meses — mas fora da Mac App Store, em esquema de convites. Agora, para marcar sua chegada à loja, seus desenvolvedores adicionaram um bocado de novos recursos no app.

A ideia do Edison Mail é simplificar o gerenciamento das suas mensagens eletrônicas com uma série de ações inteligentes e recursos pensados para minimizar os cliques e ações realizadas pelo usuário. Nessa primeira versão da Mac App Store, o aplicativo ganhou uma caixa de entrada especial, chamada “Focused” (“Focada”), que junta apenas as mensagens que realmente importam para você — todo o resto fica nas caixas “comuns”, para gerenciamento posterior.

Outros recursos estreando hoje são uma aba “Hoje”, que mostra apenas emails do dia atual, e uma opção de silenciar notificações de remetentes específicos. Além disso, ferramentas já existentes no app continuam presentes: temos auxiliares para purgar lixo eletrônico, um botão para se desinscrever instantaneamente de listas de emails, recursos para desativar trackers embutidos em emails, atalhos de teclado personalizáveis e muito mais.

Vale notar que o cliente é totalmente gratuito e sem anúncios, e mantém esse modelo de negócios por meio de uma tecnologia explicada no seu próprio site (e que já gerou uma certa dose de polêmica): emails com ofertas e transações comerciais são automaticamente reconhecidos e têm suas informações extraídas. Seus emails pessoais e profissionais, segundo os desenvolvedores, são ignorados — mesmo porque não ajudam a traçar tendências de mercado.

O Edison Mail foi projetado para ser rápido e não causar cansaço visual: sua interface é esparsa e focada, além de incluir um modo escuro próprio que se adapta à sua preferência do macOS. O cliente — que suporta contas de Gmail, iCloud, Outlook, Exchange, Yahoo! e dezenas de outros serviços — pode ser baixado gratuitamente na Mac App Store.

