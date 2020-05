★ Rede especializada em Apple reinventa atendimento para garantir que todos estejam conectados durante a quarentena

O isolamento social não está sendo fácil, mas você já parou para pensar que sem o seu iPhone poderia ser ainda pior? Ninguém quer ficar desconectado durante a quarentena, uma vez que esse é o único caminho para contato com as pessoas que tanto amamos.

São tantas descobertas diante de um momento de reclusão que acabamos percebendo que a tecnologia vai na contramão do que acreditamos por muito tempo: ela nos aproxima — não somente dos entes queridos, mas também das relações com os estudos e trabalho.

Enquanto parte da população está trabalhando remotamente, outra parcela da nossa sociedade não pode parar. Não tem jeito: certos serviços não podem ser realizados à distância. É o caso de uma assistência técnica especializada.

Embora o time administrativo consiga realizar o trabalho de casa, a equipe que, de fato, conserta os aparelhos, precisa estar presente. O que fazer, então, para minimizar os riscos?

Entendendo seu papel

Já reconhecida por seu atendimento excelente e valores humanizados, a iCaiu não teria uma postura diferente nesse momento. Todo o processo foi repensado e otimizado, com foco na segurança dos funcionários.

Desde que nasceu, em 2016, a iCaiu tem uma missão: desvincular o sentimento ruim que vem à tona sempre que pensamos na experiência de precisar arrumar o nosso celular, entre eles: o medo de ser enganado, assim como a insegurança. Com transparência, ambiente agradável e avaliações de +4,9 em todas as lojas, a iCaiu transformou toda a insegurança em confiança e satisfação.

Honrando o título de excelência que já conquistou, a assistência especializada Apple fez questão de entender como fazer para continuar atendendo, revendo a operação do início ao fim. O resultado? Todo o cuidado necessário está sendo tomado, em consideração e respeito aos clientes e aos queridos funcionários, que fazem tudo funcionar sem deixar de lado a excelência e os prazos.

Clientes satisfeitos, mesmo de longe

Sabemos que quem está com um iPhone, um iPad ou um Apple Watch quebrado tem pressa! Por isso, a iCaiu agiu de forma diferente e inteligente para manter a agilidade. Em relação às lojas, optou por manter apenas duas centrais abertas: uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

É importante ressaltar que elas *não estão* abertas ao público. Os consertos são feitos somente com agendamento e, além de o ambiente ficar com portas abertas e arejado, o uso de máscaras, álcool gel e o distanciamento de ao menos um metro são itens obrigatórios e indispensáveis para todos os colaboradores que precisam estar lá.

Ainda assim, a iCaiu entende que é importante reduzir a circulação de pessoas nas ruas. Por isso, existe uma equipe de motoboys que coleta os aparelhos, leva à assistência e os devolve no mesmo dia quando se trata de reparo simples, como troca de tela ou bateria.

Para aqueles que precisam de reparo em placa, tiveram problemas com curto-circuito ou estão com problemas no seu Apple Watch ou iPad, as opções para conserto são as mesmas supracitadas — e o prazo segue o padrão anterior à pandemia.

É tudo muito simples: basta agendar (no dia anterior) a retirada do aparelho para o conserto do iPhone e a equipe da iCaiu cuidará de tudo, sem custos adicionais pelo frete. Vale lembrar que, para atender toda a demanda, o time de atendimento está trabalhando com horário estendido: das 7h às 21h.

Parceria

A iCaiu está fazendo o possível para estar presente e operando com normalidade nesse momento. Mantendo o sustento de 50 famílias, a empresa entende a importância de uma parceria sólida. Por isso, até o momento não demitiu nenhum de seus funcionários por conta da crise causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) — e está trabalhando duro para que o cenário continue assim, afinal, a essência da empresa é feita pelas pessoas que a compõem.

Tanto foco e dedicação são apenas alguns dos motivos que fizeram com que, muito além de uma assistência Apple especializada, a iCaiu se desdobrasse em diversas soluções que se solidificaram com o passar do tempo. Com marketplace (de compra e venda de iPhones seminovos), diferentes consertos, Clube de Proteção (que salva os aparelhos em casos de queda, contato com a água ou curto), garante e reforça a ideia de um consumo inteligente e minimalista, otimizando a vida útil dos aparelhos com garantia de um ano.

Todo o cuidado e amparo que a iCaiu está oferecendo aos seus clientes e funcionários nesse momento é o reflexo do que deseja para o mercado: consciência. É hora de apoiar pequenos empreendedores e fazer uma corrente do bem, indicando serviços que merecem reconhecimento para que todos possam caminhar nesse momento.