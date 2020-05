Vídeo: a melhor forma de usar o Instagram no iPad

Como todos vocês estão carecas de saber, o Instagram até hoje não tem um app adaptado para iPads — e, de acordo com uma declaração recente do CEO Adam Mosseri, não há planos para isso tão cedo.

Sendo assim, resta a donos do tablet se render a usar a própria versão para iPhone no iPad — que, como mostramos no vídeo de hoje, não é nada legal. Mas nós temos uma dica mais bacana que essa. 😉

No vídeo, eu lhes mostro como é possível transformar a versão web do Instagram num “app” para iPad que funciona muito melhor que sua versão para iPhone, ao menos para consumir conteúdos da rede social de forma mais apropriada para a telona do tablet.

Se curtir o vídeo, deixa um joinha pra gente lá no YouTube e não esqueça de compartilhá-lo com parentes/amigos que também tenham iPad. 😉