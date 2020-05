WWDC20 começará no dia 22 de junho, gratuita para todos os desenvolvedores

Algumas semanas após anunciar que a Worldwide Developers Conference 2020 acontecerá virtualmente este ano, obviamente devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a Apple revelou hoje que o evento começará no dia 22 de junho — mais tarde do que o normal.

A WWDC20 acontecerá tanto pelo portal Apple Developer, na web, quanto pelo aplicativo Apple Developer, e felizmente será gratuita para todos os desenvolvedores.

A Apple também anunciou hoje o Swift Student Challenge, um desafio que abre oportunidade para estudantes desenvolvedores “demonstrem seu amor por programar” criando seu primeiro playground em Swift.

Agora em seu 31º ano, o WWDC20 será uma oportunidade para milhões de desenvolvedores criativos e inovadores em todo o mundo obterem acesso antecipado ao futuro do iOS, do iPadOS, do macOS, do tvOS e do watchOS, e aprender com os engenheiros da Apple enquanto trabalham para criar experiências de aplicativos que enriquecem a vida dos clientes da Apple em todo o mundo.

“A WWDC20 será a maior de todas, reunindo nossa comunidade global de mais de 23 milhões desenvolvedores de uma maneira sem precedentes por uma semana em junho para aprender sobre o futuro das plataformas da Apple”, disse Phil Schiller, vice-presidente sênior de marketing mundial. “Mal podemos esperar para nos encontrar online em junho com a comunidade global de desenvolvedores e compartilhar com eles todas as novas ferramentas em que trabalhamos para ajudá-los a criar aplicativos e serviços ainda mais incríveis. Estamos ansiosos para compartilhar mais detalhes sobre a WWDC20 com todos, à medida que nos aproximamos desse evento emocionante.”

“Os estudantes são parte integrante da comunidade de desenvolvedores da Apple e, no ano passado, a WWDC teve a presença de mais de 350 estudantes desenvolvedores de 37 países diferentes”, disse Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software. “Enquanto esperamos ansiosamente pela WWDC20, embora nossa reunião seja virtual este ano, queremos reconhecer e comemorar as contribuições criativas de nossos jovens desenvolvedores de todo o mundo. Mal podemos esperar para ver essa próxima geração de pensadores inovadores transformar suas ideias em realidade através do Swift Student Challenge.”

De agora até as 3h59 da manhã de 18 de maio (pelo horário de Brasília), estudantes desenvolvedores de todo o mundo podem se cadastrar no Swift Student Challenge criando uma cena interativa no Swift Playgrounds que possa ser aproveitada por três minutos. Os vencedores ganharão uma jaqueta e broches exclusivos da WWDC20.

A Apple recomenda que todos os desenvolvedores baixem o app Apple Developer, pelo qual mais informações sobre a programação da WWDC20 — incluindo sua keynote de abertura, a apresentação especial Platforms State of the Union e detalhes de sessões, laboratórios e mais — serão divulgadas daqui até junho.