Há algumas semanas, falamos aqui de um software para macOS que permite ao usuário “doar” parte do poder de processamento do computador para cientistas pesquisando a cura de uma série de doenças, como a COVID-19. Pois, vejam só, a operadora inglesa Vodafone tem uma iniciativa parecida, porém focada em smartphones: o DreamLab.

Trata-se de um aplicativo pensado para ficar ativo enquanto você dorme (e enquanto seu smartphone está recarregando), alimentando supercomputadores virtuais utilizados por cientistas do mundo inteiro na pesquisa de várias doenças. O DreamLab nasceu como um app para colaborar na pesquisa pela cura do câncer, mas com a pandemia do novo Coronavírus, passou a fornecer dados também para cientistas focados na COVID-19.

Enquanto ativo, o app utiliza o poder de processamento e as capacidades de inteligência artificial do seu smartphone para alimentar o supercomputador, baseado no Imperial College de Londres. Com a iniciativa, a máquina virtual consegue processar milhões de cálculos por segundo — cálculos que, se tivessem de ser realizados pelos cientistas manualmente, poderiam levar mais de 300 anos, mas levarão apenas 3 meses com a ajudinha dos nossos smartphones.

Vale notar que o uso do aplicativo consome internet, então é importante lembrar de ter o smartphone sempre conectado ao Wi-Fi quando estiver utilizando-o — a Vodafone permite que seus clientes utilizem o app sem descontar da sua franquia de dados, mas como a operadora não existe no Brasil, esse benefício não existe por aqui. É possível, inclusive, configurar um limite de dados utilizados pelo app.

O DreamLab está disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Considerando a nossa necessidade urgente de encontrar uma cura — ou uma vacina — o mais rápido possível para este terrível vírus, diria que é um ato nobre utilizá-lo sempre que possível.

dica do Rui Silva